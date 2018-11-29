В Славянске с авто украли колеса

Утром, 28 ноября, в Славянский отдел полиции обратился 28-летний житель мкр-на Артема. Он сообщил о краже двух задних колес из припаркованного возле дома автомобиля «ВАЗ».

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что передняя пара также, очевидно, готовилась к похищению. На обоих колесах из креплений осталось по одному болту. Но, видимо, злоумышленников что-то спугнуло.

По данному факту начато досудебное расследование с квалификацией по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража).

По информации Славянского отдела полиции, с начала года на территории города и района было зафиксировано 76 краж, связанных с автомобильным транспортом. При этом автоворы как разукомплектовывали машины (снимали аккумуляторы и колеса), так и обчищали салоны, похищая из них собственность владельцев – барсетки, документы, автомагнитолы, акустические системы и прочее. Основная масса правонарушений происходила в темное время суток, на улицах или во дворах многоквартирных домов. Чаще всего объектами хищений оказывались автомобили, не оборудованные сигнализацией.

В связи с этим полиция рекомендует владельцам автотранспорта не пренебрегать противоугонными системами, парковать машины на охраняемых площадках или в освещенных местах и не оставлять в салоне ценные вещи. Случайных свидетелей преступления просят звонить по телефону «102».