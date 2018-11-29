Полиция задержала пятерых «черных лесорубов» из Краматорска

|29 ноября 2018
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За минувшие выходные сотрудники Славянского отдела полиции выявили два факта вырубки леса и задержали уличенных в противоправных действиях нарушителей. Все они оказались жителями Краматорска.
Первый сигнал о творящемся беззаконии поступил правоохранителям 24 ноября из Черкасской ОТГ. Прибыв на место, следственно-оперативная группа обнаружила в лесопосадке возле села Новоселовка трех мужчин. Сотрудники полиции изъяли у них бензопилу и 4 кубометра дров.
На следующий день, 25 ноября, также вблизи Новоселовки, полицейские задержали еще двух краматорчан, которые срезали и подготовили к вывозу 5 кубометров ясеня.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, Славянский отдел полиции проводит досудебное расследование обоих фактов по признакам ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, а в случае повторного нарушения или групповых действий - до 5 лет лишения свободы.
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За минувшие выходные сотрудники Славянского отдела полиции выявили два факта вырубки леса и задержали уличенных в противоправных действиях нарушителей. Все они оказались жителями Краматорска.