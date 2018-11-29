|29 ноября 2018
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У экс-мэра Славянска Нели Штепы случился инсульт. Об этом сообщил ее адвокат Александр Танакин на заседании Орджоникидзевского суда Харькова 22 ноября. Рассмотрение дела отложили, поскольку обвиняемая не смогла явиться на слушания.
По словам правозащитника, инсульт произошел неделей ранее. На момент рассмотрения дела она находилась на домашнем лечении, однако ей был прописан постельный режим.
При этом адвокат не назвал дату, когда Штепу госпитализировали с инсультом и когда выписали из больницы.
Следующее заседание по делу назначено на 24 января 2019 года. Однако Тананакин не смог сказать, будет ли его подзащитная на нем присутствовать.
Напомним, что заседание по делу экс-мэра Славянска откладывают не первый раз. Так, 12 июня, его отменили, поскольку Штепа передала, что не может прийти из-за болезни.
Весной сорвались еще несколько заседаний: в пяти судах не могли сформировать судейские тройки, поэтому место проведения все время меняли.
Были и другие причины: судьи и адвокаты уходили в отпуск, а график заседаний составляли неточно. Например, судья, который участвовал в рассмотрении дела, в момент заседания находился в совещательной комнате и обсуждал другое решение.
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Комментарии к статье «Судебное заседание отложили из-за инсульта Нели Штепы»
У экс-мэра Славянска Нели Штепы случился инсульт. Об этом сообщил ее адвокат Александр Танакин на заседании Орджоникидзевского суда Харькова 22 ноября. Рассмотрение дела отложили, поскольку обвиняемая не смогла явиться на слушания.