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Фотофакт

Мелочь, а приятно

В Маяках задержали осквернителей могил

Павел Коротенко
6 декабря 2018 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

О беззаконии, творящемся на кладбище села Маяки, участкового инспектора полиции известила местная жительница. Женщина увидела, что два неизвестных мужчины грузят в багажник автомобиля металлические надгробья.

Срочно выехав на место, сотрудники полиции задержали вандалов. Ими оказались 30-ти и 33-летний жители Славянска. По их словам, они пытались таким образом подзаработать.

Как говорится в сообщении пресс-службы Славянского отдела полиции, на этапе досудебного расследования эпизод квалифицирован по признакам нарушения ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). Это влечет за собой наказание в виде 3 лет лишения свободы. Идет поверка на причастность фигурантов к другим аналогичным правонарушениям.

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Комментарии к статье «В Маяках задержали осквернителей могил»

О беззаконии, творящемся на кладбище села Маяки, участкового инспектора полиции известила местная жительница. Женщина увидела, что два неизвестных мужчины грузят в багажник автомобиля металлические надгробья.

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