В Маяках задержали осквернителей могил

О беззаконии, творящемся на кладбище села Маяки, участкового инспектора полиции известила местная жительница. Женщина увидела, что два неизвестных мужчины грузят в багажник автомобиля металлические надгробья.

Срочно выехав на место, сотрудники полиции задержали вандалов. Ими оказались 30-ти и 33-летний жители Славянска. По их словам, они пытались таким образом подзаработать.

Как говорится в сообщении пресс-службы Славянского отдела полиции, на этапе досудебного расследования эпизод квалифицирован по признакам нарушения ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). Это влечет за собой наказание в виде 3 лет лишения свободы. Идет поверка на причастность фигурантов к другим аналогичным правонарушениям.