|6 декабря 2018
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О беззаконии, творящемся на кладбище села Маяки, участкового инспектора полиции известила местная жительница. Женщина увидела, что два неизвестных мужчины грузят в багажник автомобиля металлические надгробья.
Срочно выехав на место, сотрудники полиции задержали вандалов. Ими оказались 30-ти и 33-летний жители Славянска. По их словам, они пытались таким образом подзаработать.
Как говорится в сообщении пресс-службы Славянского отдела полиции, на этапе досудебного расследования эпизод квалифицирован по признакам нарушения ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). Это влечет за собой наказание в виде 3 лет лишения свободы. Идет поверка на причастность фигурантов к другим аналогичным правонарушениям.
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• Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС
• Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam
• Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП
• Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы
• В Маяках задержали осквернителей могил
• В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»
5 декабря 2018
• Чемпионат Донецкой области по самбо
• Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу
• Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе
• Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе
• В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента
3 декабря 2018
• Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение
29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
• Для сироты подобрали еще одну квартиру
• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
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Комментарии к статье «В Маяках задержали осквернителей могил»
О беззаконии, творящемся на кладбище села Маяки, участкового инспектора полиции известила местная жительница. Женщина увидела, что два неизвестных мужчины грузят в багажник автомобиля металлические надгробья.