Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы

Охраннику базы отдыха в Щурово, который летом нынешнего года бросил гранату в отдыхающих, грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Славянской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, лицом, ранее совершившим убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, что ночью, 15 июля, охранник одной из турбаз в Лиманском районе повздорил с отдыхающим. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения. 54-летний мужчина взял самодельную «гранату», вернулся к своему обидчику, бросил в его сторону взрывное устройство и пошел спать. В результате взрыва 38-летний житель Краматорска получил рваную рану спины, а его 34-летняя гражданская жена - рваную рану глаза, открытое проникающее осколочное ранение головы и ушиб головного мозга. Женщина долгое время находилась в коме.

Как было установлено в ходе досудебного расследования, в начале года обвиняемый вернулся с военной службы. Домой он привез несколько боеприпасов. Самодельное взрывное устройство, по типу осколочной гранаты, спрятал на территории базы отдыха, в которой неофициально работал охранником.

Во время следствия подозреваемый находился под стражей. Как выяснилось, он уже имеет за плечами судимость за совершение умышленного убийства и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.