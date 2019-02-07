Надежду Савченко будут судить в Славянске

|31 января 2019
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В Славянском горрайонном суде будет рассматриваться дело по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана. Такие данные 29 января появились на портале «Судебная власть».
Судейская коллегия будет состоять из трех человек. Ее председателем назначен Сергей Пронин. Членами коллегии стали Геннадий Неминущий и Михаил Гусинский.
Сведений, когда именно начнется рассмотрение, на данный момент нет. На ближайшие дни в расписании суда они не значатся. Однако адвокат нардепа Александр Тананакин рассказал, что в ближайшее время обвиняемых перевезут в Славянск для рассмотрения дела по существу. Сейчас они содержатся в киевском следственном изоляторе.
Напомним, что Надежде Савченко и экс-руководителю центра освобождения пленных «Офицерский корпус» инкриминируют действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти; посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовку к совершению террористического акта, создание террористической группы или террористической организации, незаконное обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Добавим также, что 26 января на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины.
Интересно, что на днях в Славянске прошли совместные учения полицейских и Нацгвардии. Они были посвящены попыткам блокировать работу судов. Представители различных подразделений МВД учились взаимодействовать в ситуации массовых беспорядков. По легенде, конфликт перерос в потасовку.
Группа мужчин якобы перекрыла дорогу, препятствуя проезду спецтранспорта с арестованным. Силами правоохранителей учебный конфликт был локализован. «Нарушителей общественного порядка» доставили в горотдел полиции.
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В Славянском горрайонном суде будет рассматриваться дело по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана. Такие данные 29 января появились на портале «Судебная власть».