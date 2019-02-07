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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Пожар унес человеческую жизнь

Светлана Вьюниченко
7 февраля 2019 Просмотров: 265 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске, в частном доме на ул. Кривноса, 5 февраля вспыхнул пожар. Прибывшие спасатели своевременно ликвидировали пламя. Однако в огне успел погибнуть 48-летний хозяин дома.

По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. 

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины - «Нарушение установленных законом требований пожарной безопасности». Причина возгорания устанавливается.

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В Славянске, в частном доме на ул. Кривноса, 5 февраля вспыхнул пожар. Прибывшие спасатели своевременно ликвидировали пламя. Однако в огне успел погибнуть 48-летний хозяин дома.

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