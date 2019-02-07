Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал

|7 февраля 2019
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Подготовительное судебное заседание по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана состоялось в Славянске 6 февраля. Оно оказалось недолгим и заняло буквально пару минут.
Несмотря на принятые правоохранителями меры безопасности, ни обвиняемые, ни стороны защиты и обвинения на слушание дела не явились. Председательствующему судье Сергею Пронину оставалось лишь сообщить, что при полной неявке сторон заседание продолжаться не может. Рассмотрение дела было отложено на 13 февраля.
Состоится ли оно, пока неясно. За два дня до этого, 11 числа, вопрос о подсудности дела Савченко и Рубана рассмотрит Верховный суд. При этом защита обвиняемых просит перенести рассмотрение в Печерский суд Киева, а прокуратура - направить его в Чернигов.
Напомним, что Надежде Савченко и Владимиру Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
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Подготовительное судебное заседание по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана состоялось в Славянске 6 февраля. Оно оказалось недолгим и заняло буквально пару минут.