Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении

В первых числах февраля главному инженеру КП «Славгорводоканал» правоохранительные органы объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положение, которое привело к значительному вреду правам и интересам государства.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, следствие установило, что декабре прошлого года чиновник заключил устный договор с физлицом по незаконной продаже ему стальных труб и чугунных задвижек, принадлежащих предприятию. В январе нынешнего года главный инженер, используя служебное положение, обеспечил «покупателю» свободный доступ к указанному имуществу и дал разрешение на его вывоз. Свои «услуги» чиновник оценил в сумму около 200 тыс. грн.

По словам заместителя руководителя Славянской прокуратуры Дмитрия Кулишова, на данном этапе осуществляется досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины, и решается вопрос о мере пресечения.

Мэр Славянска Вадим Лях также прокомментировал ситуацию. По его словам, на базе водоканала, расположенной на ул. Коккинаки, в мкр-не Машмет, находился принадлежащий предприятию металлолом. Его оценочная стоимость превышала 200 тыс. грн. При этом металлолом был описан и находился в налоговом залоге.

В последнее время базу начали готовить к передаче военным, которые должны переехать сюда со Славкурорта.

- Я дал команду, чтобы металлолом вывели из залога, сдали и погасили за вырученные деньги ЕСВ. Видимо, об этом и узнали похитители. И вот 14 января ко мне приходят директор и главный инженер водоканала с новостью о выявленной краже. Было ясно, что без сотрудников предприятия дело не обошлось. Я распорядился, чтобы обращались в полицию и проводили собственное внутреннее расследование, - рассказал Вадим Лях.

Директор водоканала обошел все близлежащие предприятия и фирмы. В одном из них оказалась камера наблюдения, захватывающая и территорию базы, где произошло хищение. Пришли вовремя - через несколько дней информация оказалась бы стертой.

Камера зафиксировала, как с базы вывозили металл. Потом машина возвращалась, и ее нагружали вновь. По времени полиция вычислила, где именно складировали коммунальное имущество. Оказалось, что склад находился совсем рядом с базой водоканала.

По словам мэра, на сегодняшний день установлен человек, пытавшийся поживиться казенным добром. Металл возвращен городу.

- Дальше дело за следствием и судом. Они решат, был ли подозреваемый один или имел помощников. Установят степень вины, если она имеется, - говорит градоначальник.