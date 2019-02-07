Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении

|7 февраля 2019
|Просмотров: 287
|
В первых числах февраля главному инженеру КП «Славгорводоканал» правоохранительные органы объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положение, которое привело к значительному вреду правам и интересам государства.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, следствие установило, что декабре прошлого года чиновник заключил устный договор с физлицом по незаконной продаже ему стальных труб и чугунных задвижек, принадлежащих предприятию. В январе нынешнего года главный инженер, используя служебное положение, обеспечил «покупателю» свободный доступ к указанному имуществу и дал разрешение на его вывоз. Свои «услуги» чиновник оценил в сумму около 200 тыс. грн.
По словам заместителя руководителя Славянской прокуратуры Дмитрия Кулишова, на данном этапе осуществляется досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины, и решается вопрос о мере пресечения.
Мэр Славянска Вадим Лях также прокомментировал ситуацию. По его словам, на базе водоканала, расположенной на ул. Коккинаки, в мкр-не Машмет, находился принадлежащий предприятию металлолом. Его оценочная стоимость превышала 200 тыс. грн. При этом металлолом был описан и находился в налоговом залоге.
В последнее время базу начали готовить к передаче военным, которые должны переехать сюда со Славкурорта.
- Я дал команду, чтобы металлолом вывели из залога, сдали и погасили за вырученные деньги ЕСВ. Видимо, об этом и узнали похитители. И вот 14 января ко мне приходят директор и главный инженер водоканала с новостью о выявленной краже. Было ясно, что без сотрудников предприятия дело не обошлось. Я распорядился, чтобы обращались в полицию и проводили собственное внутреннее расследование, - рассказал Вадим Лях.
Директор водоканала обошел все близлежащие предприятия и фирмы. В одном из них оказалась камера наблюдения, захватывающая и территорию базы, где произошло хищение. Пришли вовремя - через несколько дней информация оказалась бы стертой.
Камера зафиксировала, как с базы вывозили металл. Потом машина возвращалась, и ее нагружали вновь. По времени полиция вычислила, где именно складировали коммунальное имущество. Оказалось, что склад находился совсем рядом с базой водоканала.
По словам мэра, на сегодняшний день установлен человек, пытавшийся поживиться казенным добром. Металл возвращен городу.
- Дальше дело за следствием и судом. Они решат, был ли подозреваемый один или имел помощников. Установят степень вины, если она имеется, - говорит градоначальник.
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
— 7 февраля 2019 —
Подготовительное судебное заседание по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана состоялось в Славянске 6 февраля. Оно оказалось недолгим и заняло буквально пару минут.
— 7 февраля 2019 —
В Славянске, в частном доме на ул. Кривноса, 5 февраля вспыхнул пожар. Прибывшие спасатели своевременно ликвидировали пламя. Однако в огне успел погибнуть 48-летний хозяин дома.
— 31 января 2019 —
В Славянском горрайонном суде будет рассматриваться дело по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана. Такие данные 29 января появились на портале «Судебная власть».
— 31 января 2019 —
В посадке мкр-на Химик «черные лесорубы» уничтожили более 400 деревьев. Об этом на пресс-конференции 29 января рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.
Приветствую, гость! Вход
7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении»
В первых числах февраля главному инженеру КП «Славгорводоканал» правоохранительные органы объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положение, которое привело к значительному вреду правам и интересам государства.