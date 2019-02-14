Секретарь горсовета Жан Ким впервые появился в суде

В Славянском горрайонном суде 11 февраля состоялось очередное заседание по обвинению секретаря городского совета Жана Кима в нарушении закона «О противодействии коррупции». В этот раз посетить слушание фигуранту не помешал ни больничный, ни командировка, ни отпуск.

Напомним, что к административной ответственности чиновника хотят привлечь за события 2-летней давности, когда его жена Татьяна Богданец приватизировала помещение на ул. Батюка. Позже суд отменил приватизацию, а на действия Жана Кима сотрудники управления по защите экономики составили протокол о том, секретарь горсовета, являясь супругом Богданец, не уведомил об имеющемся у него конфликте интересов.

На состоявшемся 11 февраля слушании Жан Ким заявил, что правонарушителем себя не считает, ибо письменное уведомление он направил городскому голове и в дальнейшем отказался от голосования по приватизации. Спорным пунктом стало уточнение даты отправки такого уведомления. Как объяснил ответчик, к нему проект решения попал на визирование только 24.01.2017, хотя на сайте он был опубликован еще 17.01.2017. На многие уточняющие вопросы судьи и прокурора секретарь горсовета ответить не смог, сославшись на то, что прошло уже 2 года, и подробностей той ситуации он не помнит.

Адвокат Вячеслав Дейниченко, в свою очередь, заявил, что протокол в отношении его подзащитного был составлен с нарушением сроков и не содержит четких сведений - в чем именно состоит конфликт интересов Жана Кима, и, следовательно, не может служить обвинительным материалом. Кроме того, Дейниченко напомнил, что срок рассмотрения дела уже закончился. В связи с чем походатайствовал о его закрытии.

Суд рассмотрел все письменные материалы дела, после чего судья Ольга Ильяшевич объявила перерыв до 20 февраля. По ходатайству прокурора на эту дату в суд будут приглашены свидетели - юрист исполкома, экс-начальник отдела коммунальной собственности и бывшая секретарь исполкома.