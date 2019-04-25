Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы

Очередного участника пророссийских бандформирований бойцы ВСУ задержали в декабре 2018 года на линии соприкосновения с оккупированными территориями во время огневого контакта с противником. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

Сотрудники военной контрразведки установили, что в сентябре 2014 года житель Горловки добровольно пришел служить в одно из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Будучи назначенным на должность оператора ПТРК в составе 3-й бригады «народной милиции «Беркут», задержанный принимал активное участие в боевых действиях на стороне российских оккупантов. В составе этого подразделения, он, в частности, захватывал Дебальцево, после чего нес службу на блокпостах «Калиновка – совхоз Горловский», «Кондратьевский террикон» и «Зайцево, остановка»». В октябре 2016-го колаборант получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. В июне 2018-го боевик вернулся «в строй», продолжил служить в одном из подразделений пулеметчиком и неоднократно участвовал в обстрелах позиций Объединенных сил.

После задержания преступника передали сотрудникам военной контрразведки, обеспечившим документирование его противоправной деятельности. Обвинительные материалы рассматривались в Славянском горрайонном суде, который несколько дней назад вынес свой вердикт: признать обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.