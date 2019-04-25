|25 апреля 2019
|Просмотров: 226
|
Полиция задержала в Славянском районе очередную группу «черных лесорубов». До прибытия следственно-оперативной группы нарушители успели спились всего одно дерево породы дуб. Но это не избавило их от уголовной ответственности.
Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, сигнал о незаконной вырубке леса поступил из села Дмитриевка в 05:40. Правоохранители немедленно выехали на указанное место и установили, что к преступному эпизоду причастны трое краматорчан возрастом от 41 до 56 лет. На момент приезда полицейских они успели спилить один дуб и начать его загрузку в грузовик «Газель». В качестве вещественных доказательств у нарушителей изъяли бензопилу, ручную пилу и топор.
По выявленному факту открыто уголовное производство по ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Это грозит задержанным наказанием в виде штрафа или лишения свободы. Максимальный срок заключения по данной статье составляет 5 лет.
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
• Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты
• В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей
• Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются
• В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского
• Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина
• Лиманского подкидыша назвали Владимиром
• «Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке
• Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы
24 апреля 2019
• «Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции
• Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова
• Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова
• Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе
21 апреля 2019
• Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо
• «Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!
• Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы
• Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко
18 апреля 2019
• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
• Понедельник после выборов - вновь неучебный день
• Суд вернул Славянску земли Славкурорта
• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
• В Славянске появится карта доступности
• Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек
— 25 апреля 2019 —
На станции Лиман вечером 21 апреля нашли брошенного ребенка. Новорожденного мальчика, завернутого в одеяльце, оставили в коробке возле общественного туалета.
— 25 апреля 2019 —
Очередного участника пророссийских бандформирований бойцы ВСУ задержали в декабре 2018 года на линии соприкосновения с оккупированными территориями во время огневого контакта с противником. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.
— 18 апреля 2019 —
В ночь на 11 апреля в мкр-не Черевковка произошла масштабная авария на водоводе. В районе ул. Аэродромной прорвало трубу диаметром 1400 мм. По словам местных жителей, течь в трубе появилась еще вечером. Ночью же мощный поток воды залил почти весь микрорайон. Унять его удалось лишь к 5 утра.
— 18 апреля 2019 —
Вечером, 11 апреля, в Славянске патрульные полицейские остановили автомобиль «Hyundai Santa Fe» с латвийскими номерами. Водитель, нарушивший правила дорожного движения, имел признаки алкогольного опьянения.
Приветствую, гость! Вход
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
• Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты
• В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей
• Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются
• В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского
• Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина
• Лиманского подкидыша назвали Владимиром
• «Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке
• Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы
24 апреля 2019
• «Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции
• Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова
• Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова
• Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе
21 апреля 2019
• Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо
• «Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!
• Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы
• Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко
18 апреля 2019
• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
• Понедельник после выборов - вновь неучебный день
• Суд вернул Славянску земли Славкурорта
• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
• В Славянске появится карта доступности
• Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке»
Полиция задержала в Славянском районе очередную группу «черных лесорубов». До прибытия следственно-оперативной группы нарушители успели спились всего одно дерево породы дуб. Но это не избавило их от уголовной ответственности.