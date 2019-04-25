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Фотофакт

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«Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке

Павел Коротенко
25 апреля 2019 Просмотров: 226 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Полиция задержала в Славянском районе очередную группу «черных лесорубов». До прибытия следственно-оперативной группы нарушители успели спились всего одно дерево породы дуб. Но это не избавило их от уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, сигнал о незаконной вырубке леса поступил из села Дмитриевка в 05:40. Правоохранители немедленно выехали на указанное место и установили, что к преступному эпизоду причастны трое краматорчан возрастом от 41 до 56 лет. На момент приезда полицейских они успели спилить один дуб и начать его загрузку в грузовик «Газель». В качестве вещественных доказательств у нарушителей изъяли бензопилу, ручную пилу и топор.

По выявленному факту открыто уголовное производство по ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Это грозит задержанным наказанием в виде штрафа или лишения свободы. Максимальный срок заключения по данной статье составляет 5 лет.

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Полиция задержала в Славянском районе очередную группу «черных лесорубов». До прибытия следственно-оперативной группы нарушители успели спились всего одно дерево породы дуб. Но это не избавило их от уголовной ответственности.

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