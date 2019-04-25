Лиманского подкидыша назвали Владимиром

Около 18:00 к дежурной по станции Ольге Липской обратилась девушка. Она и сообщила, что возле туалета лежит младенец. К пакету, в котором находился малыш, была приколота записка. В ней говорилось, что мальчик родился в этот же день, в 10:50.

Вызванная полиция доставила новорожденного в родильное отделение лиманской больницы. По словам врачей, малыш родился здоровым. Его рост 50 см, вес - 2,5 кг. Медики говорят, что мать не хотела убить ребенка - мальчик был тепло укутан и накормлен.

Поскольку подкидыш родился в день выборов, его назвали Владимиром - в честь лидера президентской гонки. Фамилию дали Лиманский - по месту обнаружения.

Сейчас полиция активно ищет нерадивую мамашу, оставившую новорожденного. Пока все указывает на то, что она оставила ребенка на перроне во время стоянки одного из поездов.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией, способной помочь в поисках, срочно сообщить в полицию по телефонам 102 или 0958246679, 0661534933. На протяжении недели мальчик будет находиться в родильном отделении. Потом его отправят в Дом малютки. Если мать не найдется и не напишет официальный отказ, ребенок вряд ли попадет под усыновление, и, как говорят специалисты, не получив необходимый статус, «зависнет в воздухе».

Пока же найденыша проведали в больнице сотрудники Лиманской железной дороги. Они принесли ему одежду, подгузники и детское питание.