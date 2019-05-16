В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

|16 мая 2019
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В Краматорске 13 мая в ходе совместной операции областной прокуратуры и СБУ задержана преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых долларов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в нее входили 31-летняя и 39-летний краматорчане, а также 42-летний житель Бердянска. Им вменяется ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных денег) УК Украины.
Следствие установило, что данные граждане при помощи специальных технических средств изготовляли доллары на заказ. Сбывали их здесь же - в Краматорске. Официально задокументирован факт продажи 3 900 поддельных долларов США. Злоумышленников раскрыли во время передачи этой суммы «оперативному покупателю». При этом за свою «поделку» фальшивомонетчики просили 21400 грн, что гораздо ниже установленного курса НБУ.
Во время обыска в месте проживания фигурантов дела были обнаружены специальные технические средства, при помощи которых изготовлялись фальшивые купюры, и 3900 «долларов».
На данный момент троицу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вопрос о мере пресечения и сообщения о подозрение находится в стадии решения.
Добавим, что по данным экспертов, в Украине каждая пятая купюра в 100 долларов США является фальшивой.
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В Краматорске 13 мая в ходе совместной операции областной прокуратуры и СБУ задержана преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых долларов.