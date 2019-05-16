Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС

Ранним утром 11 мая на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории Славянской ТЭС в Николаевке.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, был объявлен повышенный уровень тревоги и на место немедленно выехали специалисты 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Прибывшие первыми спасатели выяснили, что возгорание возникло в металлическом пылепроводе диаметром 320 мм, который проложен на 10-метровой высоте. Поскольку пылепровод предназначен для доставки угольной пыли из пылеприготовительного в котлотурбинный цех, это позволило отменить повышенный уровень тревоги вызова.

Участок пылепровода оперативно перекрыли и приняли меры для его охлаждения.

В 6:48 пожар удалось локализовать, а в 7:51 - потушить. С момента вызова прошло два часа. В тушении участвовали 18 спасателей и 5 единиц техники.

Возгорание не повлияло на работу станции. Его причины сейчас устанавливаются.