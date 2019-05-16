 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

День матери глазами детей

Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС

Светлана Вьюниченко
16 мая 2019 Просмотров: 391 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ранним утром 11 мая на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории Славянской ТЭС в Николаевке.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, был объявлен повышенный уровень тревоги и на место немедленно выехали специалисты 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда.  

Прибывшие первыми спасатели выяснили, что возгорание возникло в металлическом пылепроводе диаметром 320 мм, который проложен на 10-метровой высоте. Поскольку пылепровод предназначен для доставки угольной пыли из пылеприготовительного в котлотурбинный цех, это позволило отменить повышенный уровень тревоги вызова. 

Участок пылепровода оперативно перекрыли и приняли меры для его охлаждения.

В 6:48 пожар удалось локализовать, а в 7:51 - потушить. С момента вызова прошло два часа. В тушении участвовали 18 спасателей и 5 единиц техники. 

Возгорание не повлияло на работу станции. Его причины сейчас устанавливаются.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 мая 2019

День матери глазами детей

Славянск увековечат на 5 гривнях

К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы

Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?

Славгорводоканал частично обесточат за долги

Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС

Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут

Славянск ждет два шествия

Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня

Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях

Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства

Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю

«Лесная сказка» будет работать в три смены

Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост

15 мая 2019

Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера

Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»

Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум

ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»

«Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу

8 мая 2019

Пассажирские удобства

Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске

Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение

Мэр просит президента запретить игровые автоматы

К 9 мая парк не откроют

За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает

Закон об украинском языке предусматривает переходной период

О бое под Семеновкой сняли документальный фильм

Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города

Также в разделе

На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

— 16 мая 2019 —

К уголовной ответственности за незаконное изготовление и продажу наркотического средства привлечена 44-летняя жительница Славянска. Доказательную базу против нее правоохранители собирали несколько месяцев.

Читать далее ⇒

В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

— 16 мая 2019 —

В Краматорске 13 мая в ходе совместной операции областной прокуратуры и СБУ задержана преступная группа, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых долларов.

Читать далее ⇒

Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост

— 16 мая 2019 —

Несколько дней назад в социальных сетях появились публикации местных жителей, которые жаловались на воровство металлических перил на пешеходном мосту через реку Казенный Торец. В настоящее время злоумышленник идентифицирован и задержан.

Читать далее ⇒

Из-за похитителя кабеля центр города остался без интернета

— 8 мая 2019 —

Сообщение о краже кабеля на улице Центральной поступило в Славянский горотдел полиции в ночь на 3 апреля. Прибыв на место, сотрудники межрегионального отделения полиции охраны увидели раскрытый технологический колодец, в котором и пребывал злоумышленник.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС»

Ранним утром 11 мая на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории Славянской ТЭС в Николаевке.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск увековечат на 5 гривнях

Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях

Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут

Славянск ждет два шествия

Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы

Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?

Славгорводоканал частично обесточат за долги

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Оркестровая яма Вагнера

Эксперимент длиною в жизнь

Чикаго - город контрастов

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера

Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»

Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 мая 2019

День матери глазами детей

Славянск увековечат на 5 гривнях

К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы

Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?

Славгорводоканал частично обесточат за долги

Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС

Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут

Славянск ждет два шествия

Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня

Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях

Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства

Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю

«Лесная сказка» будет работать в три смены

Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города

На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

В Краматорске задержали фальшивомонетчиков

Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост

15 мая 2019

Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера

Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»

Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум

ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»

«Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу

8 мая 2019

Пассажирские удобства

Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске

Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение

Мэр просит президента запретить игровые автоматы

К 9 мая парк не откроют

За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает

Закон об украинском языке предусматривает переходной период

О бое под Семеновкой сняли документальный фильм

Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top