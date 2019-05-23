В Северском Донце чуть не утонул 2-летний малыш

Несчастный случай произошел в селе Щурово Лиманского района. 2-летнего мальчика, самостоятельно ушедшего из дома, наши в реке уже без сознания.

Во дворе частного дома ребенок находился вместе с матерью, бабушкой и прабабушкой. Оставшись на некоторое время без присмотра, он выбрался со двора и направился к реке. Через некоторое время женщины обнаружили пропажу и бросились искать мальчика. Сначала осмотрели двор, потом улицу, а дальше расширили зону поиска до реки. Именно там они и обнаружили ребенка.

Оказав ему первую медицинскую помощь, взрослые вызвали «скорую». Медики отвезли мальчика в лечебное учреждение. К тому моменту он находился в состоянии комы. Сейчас угроза жизни малыша ликвидирована, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, по данному факту лиманское отделение открыло уголовное производство с квалификацией по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.