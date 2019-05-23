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Фотофакт

Традиции и современность

В ДТП под Лиманом погиб 5-летний мальчик и его родители

Павел Коротенко
23 мая 2019 Просмотров: 113 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Чрезвычайное происшествие случилось 19 мая на автодороге Доброполье-Лиман, вблизи станции Брусин, около 22:00.

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, по предварительным данным, автомобиль «Инфинити», в салоне которого была семья из Донецка, вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии 42-летний водитель и 40-летняя пассажирка погибли на месте. Двух детей – 10-летнюю девочку и 5-летнего мальчика - доставили в больницу. Утром следующего дня мальчик умер, за жизнь девочки медики продолжают бороться.

Досудебное расследование по данному факту проводится с квалификацией по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортным средством).

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Комментарии к статье «В ДТП под Лиманом погиб 5-летний мальчик и его родители»

Чрезвычайное происшествие случилось 19 мая на автодороге Доброполье-Лиман, вблизи станции Брусин, около 22:00.

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