|23 мая 2019
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Чрезвычайное происшествие случилось 19 мая на автодороге Доброполье-Лиман, вблизи станции Брусин, около 22:00.
Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, по предварительным данным, автомобиль «Инфинити», в салоне которого была семья из Донецка, вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии 42-летний водитель и 40-летняя пассажирка погибли на месте. Двух детей – 10-летнюю девочку и 5-летнего мальчика - доставили в больницу. Утром следующего дня мальчик умер, за жизнь девочки медики продолжают бороться.
Досудебное расследование по данному факту проводится с квалификацией по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортным средством).
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• В Северском Донце чуть не утонул 2-летний малыш
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• Яна Киптенко вошла в число призеров Покровского марафона
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Комментарии к статье «В ДТП под Лиманом погиб 5-летний мальчик и его родители»
Чрезвычайное происшествие случилось 19 мая на автодороге Доброполье-Лиман, вблизи станции Брусин, около 22:00.