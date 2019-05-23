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Фотофакт

Традиции и современность

Как в Славянске будут бороться с уличной «рекламой» наркотиков

Светлана Вьюниченко
23 мая 2019 Просмотров: 98 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянск активно включился в борьбу с рекламой наркотиков. Последнее время  в городе появился новый вид «наскальной живописи» - сверху непонятные для многих слова: «фен», «шиш», снизу - адрес в соцсетях.

Взрослые часто даже не догадываются, что таким образом в современном мире их детям предлагают наркотики. 

Об этой проблеме «ТВ плюс» подробно писала в апреле нынешнего года. Тогда ребята из «Лиги будущих полицейских» провели разовую акцию. Вооружившись баллончиками с аэрозолем и красками, они зарисовали адреса телеграмм-каналов, где продают «смерть» (на фото). Однако вскоре надписи запестрели на стенах снова.

Теперь местные власти решили подойти к вопросу комплексно. Для этого была создана специальная группа. В нее вошли не только полицейские и коммунальники, но еще и представители молодежных организаций. 

Молодые жители города предложили закрашивать опасную рекламу мотивирующими надписями и запустить в соцсетях соответствующий хештег. Представители власти пошли по этому пути дальше и поручили инспекции по благоустройству обнародовать телефон, на который могли бы звонить неравнодушные жители с сообщением о наличии рекламы на зданиях. Если  надпись обнаружат на коммунальном здании, ее в ближайшее время закрасят. Если же объект принадлежит частному бизнесу, дадут непродолжительное время на самостоятельную ликвидацию рекламы наркотиков. Например, при помощи современных химических средств «непотребство» можно смыть. Если реакции не последует, надпись закрасят коммунальники. Как это будет соотноситься с эстетикой - вопрос не первоочередной. 

Кроме того, на местном уровне планируют усилить профилактическую работу в школах. В том числе - поставить в известность родителей. Вероятно, это будет делаться уже осенью, когда начнется новый учебный год.

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Комментарии к статье «Как в Славянске будут бороться с уличной «рекламой» наркотиков»

Славянск активно включился в борьбу с рекламой наркотиков. Последнее время  в городе появился новый вид «наскальной живописи» - сверху непонятные для многих слова: «фен», «шиш», снизу - адрес в соцсетях.

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