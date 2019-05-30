Славянская прокуратура взялась за асфальто-бетонные заводы в Райгородке

Правоохранители начали расследование по факту загрязнения атмосферного воздуха двумя асфальто-бетонными заводами, расположенными в санитарной зоне Славянского курорта и охранной зоне реки Северский Донец. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установило следствие, на территории Райгородокского поселкового совета ведут производственную деятельность два предприятия – ООО «Хозхимсервис» и «Северодонецкий асфальто-бетонный завод». В процессе производства эти предприятия осуществляют выбросы в атмосферу в виде черного дыма. Специальные разрешения на выбросы загрязняющих веществ на заводах отсутствуют.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха вредными для здоровья и жизни людей, а также окружающей среды веществами или другими материалами промышленного производства). В настоящее время ведется досудебное следствие.

От редакции добавим, что попасть на территорию одного из предприятий правоохранителям удалось лишь благодаря вмешательству народного депутата. После разговора на повышенных тонах, руководитель завода согласился остановить производство до получения необходимых согласований. Для контроля за исполнением этого обещания возле проходной предприятия размещен наблюдательный пост.

Также напомним, что ранее доведенные до отчаяния жители Райгородка были готовы провести акцию протеста и перекрыть пролегающую через поселок автодорогу Славянск – Лиман.