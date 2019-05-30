В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»

Полиция закрыла в Славянске шесть незаконных игровых залов. Обыски проводились на протяжении нескольких дней в шести подпольных игровых заведениях, работавших возле центрального рынка, железнодорожного вокзала, в мкр-нах Артема и Черевковка. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Следственные действия выполнялись в рамках уголовного производства, открытого по факту организации пунктов игорного бизнеса. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли около 50 компьютеров, а также роутеры, маршрутизаторы, флешки, тетради с «черной бухгалтерией» и деньги, полученные в результате противоправной деятельности. Изъятые в игровых залах предметы направлены на спецэкспертизу.

Полиция напоминает, что согласно ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом), организаторам незаконных «казино» грозит наказание в виде штрафа размером от 170 до 680 тысяч гривен, с конфискацией игорного оборудования.