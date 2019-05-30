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Фотофакт

Зона подтопления

В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»

Павел Коротенко
30 мая 2019 Просмотров: 124 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Полиция закрыла в Славянске шесть незаконных игровых залов. Обыски проводились на протяжении нескольких дней в шести подпольных игровых заведениях, работавших возле центрального рынка, железнодорожного вокзала, в мкр-нах Артема и Черевковка. Об этом  сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Следственные действия выполнялись в рамках уголовного производства, открытого по факту организации пунктов игорного бизнеса. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли около 50 компьютеров, а также роутеры, маршрутизаторы, флешки, тетради с «черной бухгалтерией» и деньги, полученные в результате противоправной деятельности. Изъятые в игровых залах предметы направлены на спецэкспертизу.

Полиция напоминает, что согласно ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом), организаторам незаконных «казино» грозит наказание в виде штрафа размером от 170 до 680 тысяч гривен, с конфискацией игорного оборудования.

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Комментарии к статье «В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»»

Полиция закрыла в Славянске шесть незаконных игровых залов. Обыски проводились на протяжении нескольких дней в шести подпольных игровых заведениях, работавших возле центрального рынка, железнодорожного вокзала, в мкр-нах Артема и Черевковка. Об этом  сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

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