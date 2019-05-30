Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске

|30 мая 2019
|Просмотров: 121
|
Петиция о дезинсекции зеленых насаждений попала на рассмотрение городского руководства. Необходимое количество голосов предложение набрало за рекордно короткий срок, что свидетельствует о крайней актуальности озвученной проблемы.
В своем обращении к властям, автор петиции Сергей Астахов просит возобновить обязательную обработку зеленых зон города препаратами от клещей, упирая на то, что количество этих насекомых увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии. А, следовательно, растет и опасность для жителей заразиться боррелиозом (болезнью Лайма).
Специалист Славянского лабораторного центра, энтомолог Татьяна Олейникова рассказала, что, в среднем, за год по поводу укуса клещей к медикам обращаются порядка 500 жителей города. В 60-70-ти случаях заболевание подтверждается. По состоянию на начало текущей недели обратились уже 240 человек, у 11 выявлена болезнь Лайма.
Энтомолог согласна с утверждением, что клещей на территории города становится больше. По ее словам, это связано с тем, что после реформирования СЭС и ликвидации функции обработки зеленых насаждений системная дезинсекция в Славянске не проводится. И теперь опасной зоной являются не только скверы и лесопосадки, но даже дворы многоквартирного жилого фонда. Больше всего случаев укусов традиционно фиксируется в лесной зоне Славкурорта.
Следует отметить, что приведенная выше статистика отражает положение вещей не в полной мере. Ведь часть пострадавших избавляются от клещей самостоятельно, не обращаясь в травмпункт. Но даже в этом случае специалисты рекомендуют обязательно пропить профилактический курс антибиотиков. Для назначения такого курса нужно обратиться к семейному врачу.
Что касается обработки зеленых насаждений, то такую услугу сейчас оказывает на платной основе ООО «Профдезинфекция». Как рассказал журналистам «ТВ плюс» представитель организации Александр Акименко, заказов на выполнение мероприятий по дезинсекции зеленых зон от официальных инстанций пока не поступало. Хотя запрос на прайс-лист о стоимости услуги из исполкома недавно пришел.
Можно предположить, что катализировала этот запрос именно тематическая петиция, массово поддержанная горожанами. Между тем, сроки поведения таких мероприятий уже критические, так как выполнять их рекомендуется в апреле-мае. Другими словами, в нынешнем сезоне борьбу с клещами городские власти уже прозевали.
Обращаем внимание, что ООО «Профдезинфекция» выполняет заказы не только учреждений и организаций, но и частных лиц. Такие заявки, по словам Александра Акименко, в этом году поступали, хоть и в небольшом количестве. Жителям Славянска, решившим не дожидаться борьбы с клещами на официальном уровне, сообщаем, что заказать услугу можно по телефону (050) 522-72-87.
Возвращаясь к петиции, отметим, что теперь, после набора необходимого количества голосов, она должна пройти рассмотрение несколькими органами – исполкомом, депутатской комиссией, сессией горсовета. Следующее пленарное заседание, напомним, запланировано на середину июля, когда мероприятия по дезинсекции будут ассоциироваться с народными афоризмами «после драки кулаками не машут» и «дорога ложка к обеду».
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
• Станут ли озера Славкурорта термальным источником
• Сколько стоит талантливый ребенок в Славянске
• Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили
• Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске
• В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»
• Славянская прокуратура взялась за асфальто-бетонные заводы в Райгородке
• Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие
• Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось
• Дубль «Баварии» и слезы Де Росси
• Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала
• Финляндия – чемпион мира по хоккею
• Даяна Ястремская завоевала титул в Страсбурге
• Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер
27 мая 2019
• Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали
23 мая 2019
• Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам
• Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации
• Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе
• Зачем мэр Славянска ездил в Грузию
• Выходной для нас - всегда праздник
• На генплан нужно 7 миллионов
• Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации
— 30 мая 2019 —
Начало текущей недели ознаменовалось событием, получившим широкий публичный резонанс. 27 мая активисты общественного объединения "Союз патриотов Славянска" провели акцию под названием "Похороны мафии".
— 30 мая 2019 —
Полиция закрыла в Славянске шесть незаконных игровых залов. Обыски проводились на протяжении нескольких дней в шести подпольных игровых заведениях, работавших возле центрального рынка, железнодорожного вокзала, в мкр-нах Артема и Черевковка. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.
— 30 мая 2019 —
Правоохранители начали расследование по факту загрязнения атмосферного воздуха двумя асфальто-бетонными заводами, расположенными в санитарной зоне Славянского курорта и охранной зоне реки Северский Донец. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
— 23 мая 2019 —
Славянск активно включился в борьбу с рекламой наркотиков. Последнее время в городе появился новый вид «наскальной живописи» - сверху непонятные для многих слова: «фен», «шиш», снизу - адрес в соцсетях.
Приветствую, гость! Вход
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
• Станут ли озера Славкурорта термальным источником
• Сколько стоит талантливый ребенок в Славянске
• Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили
• Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске
• В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»
• Славянская прокуратура взялась за асфальто-бетонные заводы в Райгородке
• Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие
• Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось
• Дубль «Баварии» и слезы Де Росси
• Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала
• Финляндия – чемпион мира по хоккею
• Даяна Ястремская завоевала титул в Страсбурге
• Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер
27 мая 2019
• Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали
23 мая 2019
• Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам
• Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации
• Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе
• Зачем мэр Славянска ездил в Грузию
• Выходной для нас - всегда праздник
• На генплан нужно 7 миллионов
• Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске»
Петиция о дезинсекции зеленых насаждений попала на рассмотрение городского руководства. Необходимое количество голосов предложение набрало за рекордно короткий срок, что свидетельствует о крайней актуальности озвученной проблемы.