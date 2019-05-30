Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске

Петиция о дезинсекции зеленых насаждений попала на рассмотрение городского руководства. Необходимое количество голосов предложение набрало за рекордно короткий срок, что свидетельствует о крайней актуальности озвученной проблемы.

Обстановка усугубляется

В своем обращении к властям, автор петиции Сергей Астахов просит возобновить обязательную обработку зеленых зон города препаратами от клещей, упирая на то, что количество этих насекомых увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии. А, следовательно, растет и опасность для жителей заразиться боррелиозом (болезнью Лайма).

Специалист Славянского лабораторного центра, энтомолог Татьяна Олейникова рассказала, что, в среднем, за год по поводу укуса клещей к медикам обращаются порядка 500 жителей города. В 60-70-ти случаях заболевание подтверждается. По состоянию на начало текущей недели обратились уже 240 человек, у 11 выявлена болезнь Лайма.

Энтомолог согласна с утверждением, что клещей на территории города становится больше. По ее словам, это связано с тем, что после реформирования СЭС и ликвидации функции обработки зеленых насаждений системная дезинсекция в Славянске не проводится. И теперь опасной зоной являются не только скверы и лесопосадки, но даже дворы многоквартирного жилого фонда. Больше всего случаев укусов традиционно фиксируется в лесной зоне Славкурорта.

Следует отметить, что приведенная выше статистика отражает положение вещей не в полной мере. Ведь часть пострадавших избавляются от клещей самостоятельно, не обращаясь в травмпункт. Но даже в этом случае специалисты рекомендуют обязательно пропить профилактический курс антибиотиков. Для назначения такого курса нужно обратиться к семейному врачу.

Заявок не поступало

Что касается обработки зеленых насаждений, то такую услугу сейчас оказывает на платной основе ООО «Профдезинфекция». Как рассказал журналистам «ТВ плюс» представитель организации Александр Акименко, заказов на выполнение мероприятий по дезинсекции зеленых зон от официальных инстанций пока не поступало. Хотя запрос на прайс-лист о стоимости услуги из исполкома недавно пришел.

Можно предположить, что катализировала этот запрос именно тематическая петиция, массово поддержанная горожанами. Между тем, сроки поведения таких мероприятий уже критические, так как выполнять их рекомендуется в апреле-мае. Другими словами, в нынешнем сезоне борьбу с клещами городские власти уже прозевали.

Обращаем внимание, что ООО «Профдезинфекция» выполняет заказы не только учреждений и организаций, но и частных лиц. Такие заявки, по словам Александра Акименко, в этом году поступали, хоть и в небольшом количестве. Жителям Славянска, решившим не дожидаться борьбы с клещами на официальном уровне, сообщаем, что заказать услугу можно по телефону (050) 522-72-87.

Возвращаясь к петиции, отметим, что теперь, после набора необходимого количества голосов, она должна пройти рассмотрение несколькими органами – исполкомом, депутатской комиссией, сессией горсовета. Следующее пленарное заседание, напомним, запланировано на середину июля, когда мероприятия по дезинсекции будут ассоциироваться с народными афоризмами «после драки кулаками не машут» и «дорога ложка к обеду».