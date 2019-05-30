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Фотофакт

Зона подтопления

Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили

Павел Коротенко
30 мая 2019 Просмотров: 140 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Символическую надгробную плиту участники акции установили на центральной площади.
  • Но простояла она всего несколько часов.

Начало текущей недели ознаменовалось событием, получившим широкий публичный резонанс. 27 мая активисты общественного объединения "Союз патриотов Славянска" провели акцию под названием "Похороны мафии".

Главным реквизитом перфоманса был обтянутый черным сукном гроб, в котором лежала свиная голова, укрытая до нижней челюсти клетчатым одеялом. На крышке гроба большими белыми буквами было написано слово "мафия". Несколько участников акции были одеты в черные плащи с капюшонами. Судя по трафаретам на их спинах, эти люди символизировали разные государственные институты. 

Костюмированное шествие посетило 5 локаций: Донецкий окружной административный суд, Славянский горрайонный суд, прокуратуру, отдел полиции и горсовет. Расстояние между этими объектами активисты преодолевали пешком, изображая похоронную процессию и вызывая неоднородную реакцию прохожих. Возле каждого учреждения участники акции снимали гроб с лафета, ставили его перед входом и приглашали сотрудников присоединиться к "похоронам мафии". Обратная реакция последовала лишь от прокуратуры. Из здания вышел зампрокурора и попросил собравшихся изложить свои претензии в письменном виде.

Последним пунктом назначения стала Соборная площадь, куда правоохранители запретили въезжать автотранспорту. После недолгой словесной перепалки активисты немного изменили маршрут и подъехали к исполкому через стоянку с тыльной стороны. Финальным эпизодом акции стал монтаж на одной из клумб надгробной плиты с пустующим местом для фамилий потенциальных коррупционеров. 

Именно этот фрагмент вызвал наибольшее количество претензий - как у представителей власти, так и у части горожан. Вечером того же дня, вернувшись из командировки, городской голова Вадим Лях самолично разрушил инсталляцию. Это немедленно стало достоянием соцсетей и поводом для активного обсуждения. Свои действия мэр объяснил тем, что на тот момент рабочий день уже закончился, и вызывать коммунальную технику было проблематично. Сам факт установки «надгробья» он квалифицировал как нарушение правил благоустройства, которые запрещают самовольное размещение на территории города малых архитектурных форм. Будет ли горсовет требовать от активистов возмещения ущерба за порчу зеленой зоны, в комментарии не прозвучало.

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Комментарии к статье «Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили»

Начало текущей недели ознаменовалось событием, получившим широкий публичный резонанс. 27 мая активисты общественного объединения "Союз патриотов Славянска" провели акцию под названием "Похороны мафии".

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