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Фотофакт

Семейный фестиваль

Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста

Павел Коротенко
6 июня 2019 Просмотров: 207 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Коллектив Славянского аграрного колледжа 5 июня провел акцию протеста. Ее цель, как объяснили организаторы, заключается в том, чтобы привлечь внимание власти, правоохранителей и общественности к ситуации, которая сложилась в учебном заведении.

Как выяснилось, во второй половине дня 4 июня в колледж прибыли представители руководства Луганского национального аграрного университета, филиалом которого является колледж. Они объявили об увольнении директора Татьяны Плаховой и потребовали сдать печать и ключи. При этом, как говорят сотрудники колледжа, прозвучало заявление о том, что университет теперь будет размещаться в Славянске, в стенах колледжа. Сохранится ли при этом сам колледж, осталось неясным.  

Утром 5 июня не согласные с такими действиями сотрудники и студенты колледжа перекрыли проезжую часть автородороги на улице Светлодарской (на фото). После увещеваний патрульной полиции и заместителя городского головы Юрия Подлесного протестующие переместились в здание горисполкома. Здесь они встретились с замглавы Донецкой ОВГА Игорем Стокозом. 

По утверждению чиновника, никакой информации о том, что Луганский университет переезжает в Донецкую область,  в обладминистрации нет. Для изучения темы в ДонОГА вызвали ректора университета. Результаты переговоров людям обещали сообщить сразу по окончании встречи.

Позицию городского руководства озвучил Юрий Подлесный, который сказал, что власти Славянска готовы поддержать трудовой коллектив аграрного колледжа и подписать письма с требованиями прекратить попытки сместить директора. Не вполне удовлетворенные таким обещанием, участники акции записали на крыльце исполкома видеообращение к президенту Украины, после чего пошли к прокурору города Владимиру Шилову. В разговоре с делегацией последний заявил, что законность приказа об увольнении Татьяны Плаховой полномочен определять только суд.

Стоит отметить, что с 2016 года Славянский аграрный колледж судится с частным предпринимателем, обрабатывающим принадлежащий учреждению земельный участок. Один суд, по словам протестующих, колледж уже выиграл. Очередное судебное заседание назначено на 11 июня. И смещение директора, как считают сотрудники, является попыткой не допустить ее на это слушание. На момент верстки текущего номера газеты пути выхода из создавшегося коллапса так и не наметились.

Журналисты "ТВ плюс" продолжают следить за развитием событий.

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Коллектив Славянского аграрного колледжа 5 июня провел акцию протеста. Ее цель, как объяснили организаторы, заключается в том, чтобы привлечь внимание власти, правоохранителей и общественности к ситуации, которая сложилась в учебном заведении.

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