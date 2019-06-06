Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста

|6 июня 2019
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Коллектив Славянского аграрного колледжа 5 июня провел акцию протеста. Ее цель, как объяснили организаторы, заключается в том, чтобы привлечь внимание власти, правоохранителей и общественности к ситуации, которая сложилась в учебном заведении.
Как выяснилось, во второй половине дня 4 июня в колледж прибыли представители руководства Луганского национального аграрного университета, филиалом которого является колледж. Они объявили об увольнении директора Татьяны Плаховой и потребовали сдать печать и ключи. При этом, как говорят сотрудники колледжа, прозвучало заявление о том, что университет теперь будет размещаться в Славянске, в стенах колледжа. Сохранится ли при этом сам колледж, осталось неясным.
Утром 5 июня не согласные с такими действиями сотрудники и студенты колледжа перекрыли проезжую часть автородороги на улице Светлодарской (на фото). После увещеваний патрульной полиции и заместителя городского головы Юрия Подлесного протестующие переместились в здание горисполкома. Здесь они встретились с замглавы Донецкой ОВГА Игорем Стокозом.
По утверждению чиновника, никакой информации о том, что Луганский университет переезжает в Донецкую область, в обладминистрации нет. Для изучения темы в ДонОГА вызвали ректора университета. Результаты переговоров людям обещали сообщить сразу по окончании встречи.
Позицию городского руководства озвучил Юрий Подлесный, который сказал, что власти Славянска готовы поддержать трудовой коллектив аграрного колледжа и подписать письма с требованиями прекратить попытки сместить директора. Не вполне удовлетворенные таким обещанием, участники акции записали на крыльце исполкома видеообращение к президенту Украины, после чего пошли к прокурору города Владимиру Шилову. В разговоре с делегацией последний заявил, что законность приказа об увольнении Татьяны Плаховой полномочен определять только суд.
Стоит отметить, что с 2016 года Славянский аграрный колледж судится с частным предпринимателем, обрабатывающим принадлежащий учреждению земельный участок. Один суд, по словам протестующих, колледж уже выиграл. Очередное судебное заседание назначено на 11 июня. И смещение директора, как считают сотрудники, является попыткой не допустить ее на это слушание. На момент верстки текущего номера газеты пути выхода из создавшегося коллапса так и не наметились.
Журналисты "ТВ плюс" продолжают следить за развитием событий.
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• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
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• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
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• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
• Михаил Петров - чемпион Украины по самбо
• Славянская спортсменка Яна Киптенко выиграла Всеукраинский пробег в Мариуполе
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30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
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• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
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Комментарии к статье «Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста»
Коллектив Славянского аграрного колледжа 5 июня провел акцию протеста. Ее цель, как объяснили организаторы, заключается в том, чтобы привлечь внимание власти, правоохранителей и общественности к ситуации, которая сложилась в учебном заведении.