На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, 12 июня на выезде с улицы Современной на трассу «Киев-Харьков-Довжанский» случилось дорожно-транспортное происшествие.

Выехав на место аварии, сотрудники полиции установили, что 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», допустил столкновение с грузовиком «MAN», который ехал по главной полосе автодороги. В результате ДТП водитель «Toyota» получил телесные повреждения.

Информация о данном эпизоде внесена с единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Ведется досудебное расследование.