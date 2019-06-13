|13 июня 2019
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Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, 12 июня на выезде с улицы Современной на трассу «Киев-Харьков-Довжанский» случилось дорожно-транспортное происшествие.
Выехав на место аварии, сотрудники полиции установили, что 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», допустил столкновение с грузовиком «MAN», который ехал по главной полосе автодороги. В результате ДТП водитель «Toyota» получил телесные повреждения.
Информация о данном эпизоде внесена с единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Ведется досудебное расследование.
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• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра
• Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности
• В ЦПАУ появился мобильный офис
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• В Северском Донце утонул житель Славянска
• На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик
• Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса
6 июня 2019
• Что обещают славянцам по воде
• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
• Славянцев приглашают посетить Киевскую область
• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
• Полный комплект наград славянских «вольников»
• Пять медалей спортсменов БК «Триада» на турнире по кикбоксингу
• «Форум-Авто» - «Славянск»: дважды впереди, но поражение в итоге
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Комментарии к статье «На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик»
Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, 12 июня на выезде с улицы Современной на трассу «Киев-Харьков-Довжанский» случилось дорожно-транспортное происшествие.