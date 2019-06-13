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Фотофакт

Атавизмы коммунизма

На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик

Павел Коротенко
13 июня 2019 Просмотров: 123 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, 12 июня на выезде с улицы Современной на трассу «Киев-Харьков-Довжанский» случилось дорожно-транспортное происшествие.

Выехав на место аварии, сотрудники полиции установили, что 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», допустил столкновение с грузовиком «MAN», который ехал по главной полосе автодороги. В результате ДТП водитель «Toyota» получил телесные повреждения.

Информация о данном эпизоде внесена с единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Ведется досудебное расследование.

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Комментарии к статье «На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик»

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, 12 июня на выезде с улицы Современной на трассу «Киев-Харьков-Довжанский» случилось дорожно-транспортное происшествие.

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