В Северском Донце утонул житель Славянска

Утром, 12 июня, в поселке Щурово Лиманского района произошел несчастный случай на воде. Тревожный сигнал о гибели человека на одном из пляжей Северского Донца поступил в Лиманский отдел полиции около 11:00.

Вместе со следственно-оперативной группой на месте происшествия выехало подразделение спасателей ГСЧС. Они и достали из воды тело утонувшего мужчины. При установлении личности погибшего, выяснилось, что это 36-летний славянец, который отдыхал на одной из баз поселка Щурово. По словам свидетелей, во время купания он неожиданно исчез под водой и на поверхность так и не вынырнул. Более точные детали происшествия уточняются.

Информация по данному факту внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины (несчастный случай).

В связи с началом купального сезона и массовым выездом людей к водоемам, пресс-служба Славянского отдела полиции напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на воде и предупреждает о недопустимости купания в нетрезвом виде. Последствия такого легкомыслия, как подтверждает приведенный выше факт, могут быть фатальными. «Красной строкой» сотрудники полиции выделяют информацию о том, что детям купаться можно только в отведенных для этого местах и только в присутствии взрослых.