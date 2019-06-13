Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

Ситуация вокруг славянского аграрного колледжа по-прежнему остается накаленной. Все это, по мнению сотрудников учебного заведения и городских властей, может негативно отразиться на вступительной кампании, которая, по сути, уже началась.

Напомним, что 5 июня его студенты и преподаватели перекрыли проезжую часть на ул. Светлодарской, протестую против увольнения директора Татьяны Плаховой. Она была отстранена от занимаемой должности руководством Луганского национального аграрного университета, филиалом которого является колледж.

Город поддерживает своих

На следующий день, 6 июля, в учебном заведении состоялось собрание, на котором, кроме трудового коллектива, присутствовали представители университета, местные депутаты, городской голова и его профильный зам. Представителей обладминистрации, вопреки ожиданиям, на встрече не было.

Мэр Славянска Вадим Лях назвал атмосферу вокруг сложившейся ситуации «напряженной, как на передовой». Он заверил, что город будет поддерживать колледж и сделает все возможное, чтобы он сохранился. Также он выразил поддержку уволенному директору Татьяне Плаховой.

- Есть два пути решения проблемы: договориться и через суды. Первый вариант у нас не получается. Но мы уверены, что суд поддержит трудовой коллектив и восстановит Плахову в должности. По-другому не может быть. В городе уже были подобные прецеденты - с профессиональными лицеями, - сказал градоначальник.

По его словам, городской совет заинтересован в том, чтобы база учебных заведений в Славянске расширялась. Луганскому университету предложили обосноваться в свободных помещениях, например, отдельно стоящем здании на территории ООШ №14 (бывшего интерната №1). Но взаимопонимание по данному вопросу пока не найдено.

- Почему это делается такими методами? Во время учебного года, когда вот-вот начнется вступительная кампания? В этом деле больше политики, чем педагогики, - сделал вывод мэр.

Методы борьбы

Главный бухгалтер аграрного колледжа Оксана Андриенко считает, что в деле замешена не только политика, но и рейдерство. Именно так, по ее словам, коллектив расценивает то, что происходит.

- На заседание ученого совета, где было решено освободить Плахову от должности, ее даже не пригласили. Когда представители университета приехали в Славянск, они действовали угрозами в отношении сотрудников. Нас заставляют нарушать закон. Например, Плахову уволили 4 июня, и в этот же день приняли на работу и.о. директора, даже не уведомив налоговые службы, что противоречит Трудовому кодексу, - говорит главный бухгалтер.

Не понятна коллективу и причина увольнения директора. Ей вменяют в вину то, что не сберегла строения на учхозе. Однако сотрудники колледжа утверждают, что в таком же состоянии сооружения находились и до вступления Плаховой в должность.

В свою очередь, проректор Луганского аграрного университета Иван Любимов отметает все обвинения работников техникума и утверждает, что о закрытии колледжа речь не идет. На данный момент студенты университета, переехавшего с неподконтрольной территории, обучаются на базе нескольких учебных заведений: старобельского аграрного колледжа, харьковской академии, константиновского аграрного колледжа. В Славянске принято решение разместить первый курс двух факультетов. По словам Любимова, таких наберется не более 200 человек, и основному потоку студентов колледжа они не помешают.

Что будет дальше, когда первый курс станет вторым, проректор не объяснил.

Земельный вопрос

Сотрудники славянского аграрного колледжа уверены, что причиной сложившейся ситуации стала земля учебного хозяйства, которая находится в ведении учебного заведения. Сейчас 619 га обрабатывает славянский предприниматель . Хотя, как говорят педагоги и администрация колледжа, имеется решение Донецкого хозяйственного суда о том, чтобы он освободил учхоз.

Такой же точки зрения придерживается и депутат Святогорского городского совета Виталий Мороз. По его словам, земельный вопрос - очень болезненный для Святогорска, и здесь «дело тоже в земле и только в ней».

Кратко история выгляди так.

В 2011 году славянский аграрный колледж, который тогда относился к Министерству аграрной политики, заключил договор о совместной деятельности с ФЛП Шестопалов Ю. М. Согласно документу, стороны совместными усилиями должны были обрабатывать 619 га земли, находящейся в ведении учебного заведения. При этом студенты получали возможность проходить практику на современном оборудовании, государство имело 25% прибыли. Остальное доставалось предпринимателю.

В феврале 2016 года ФЛП Шестопалов прекратил предпринимательскую деятельность. Согласно законодательству, это означало, что договор от 2011 года утратил законную силу. Более того, Шестопалов подписал соответствующие акты, по которым вернул земельные участки в пользование колледжа. Теперь государственную землю могло обрабатывать только учебное заведение.

Но осенью земли учхоза оказались засеянными. Руководство техникума обратилось к правоохранителям. Было заведено уголовное производство. Как установили следователи. фактически обработкой земли занимался местный предприниматель.

Расследование продвигалось трудно. Еще три года продолжались суды. Все это время на страже интересов государственной собственности стояла директор колледжа - Татьяна Плахова. Лишь осенью 20018 года Донецкий апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу учебного заведения. Было доказано, что с 2016 года «захватчики» обрабатывали землю незаконно и должны прекратить свою деятельность.

Однако весной 2019-го земля вновь оказалась засеянной. Новый суд назначен на июнь. Поэтому, утверждает Оксана Андриенко, луганчане так спешили с увольнением - чтобы не допустить Плахову до участия в тяжбе.

Однако юрисконсульт, проректор университета Леонид Колобов объясняет, что их сторона всегда поддерживала колледж в вопросах защиты земли. И будет продолжать вести такую политику и в дальнейшем. Со своей стороны главный бухгалтер колледжа утверждает, что университет пытался отстранить представителей колледж от участия в судах по захвату земли. По ее мнению, никакой защиты своих интересов от Луганского университета техникум не увидит и сейчас.

Что дальше

На следующий день, 7 июня, главный бухгалтер аграрного колледжа Оксана Андриенко была освобождена от занимаемой должности. По официальной формулировке - для проведения аудита. Почему это было сделано накануне выплаты отпускных и старта вступительной кампании, осталось неясным.

Кроме того, по словам заместителя директора Аллы Просуниной, были аннулированы дипломы 50 студентам-заочникам, на которых стояли подписи уволенного директора Плаховой. Что будет с дипломами выпускников очной формы обучения, замдиректора не знает.

Городской голова Вадим Лях и заместитель губернатора Игорь Стокоз направили обращения в министерство образования с просьбой отреагировать на ситуацию.

Сотрудники колледжа и студенты записали два отдельных обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прислать представителя, который выразил позицию верховной власти.

Ответы на обращения пока не получены.