В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди

Чрезвычайное происшествие случилось несколько дней назад в селе Долина. По предварительным данным, смерть 68-летнего мужчины наступила в результате отравления угарным газом.

О возгорании сообщила жительница Долины. Женщина заметила, что из соседнего дома идет дым. Когда в жилище проникли люди, спасать хозяина было уже поздно. Тело пенсионера нашли на полу в спальне. Основной версией возникновения пожара стало курение в постели.

Еще две жизни унес пожар, произошедший утром 20 июля в поселке Черкасское. В этом случае возгорание также выявили соседи пострадавших, которые и сообщили об этом в службу по чрезвычайным ситуациям. В процессе тушения пожара спасатели обнаружили в горящем доме два тела – 57-летнего мужчины и 53-летней женщины. При осмотре тел следов насильственной смерти на них выявлено не было.

Оба трагических факта расследуются по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных требований пожарной безопасности).