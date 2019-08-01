Наталью Королевскую в Славянске обсыпали мукой

Инцидент произошел 25 июля на улице Добровольского у здания Донецкого окружного административного суда, в котором в тот момент рассматривался иск "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ) об отмене результатов выборов в 52-м избирательном округе, где победил кандидат от "Батькивщины".

На видео, которое представители "ОПЗЖ" опубликовали на хостинге "YouTude" видно, как к народному депутату внезапно приблизился человек и вытряхнул в ее сторону содержимое пакета с мукой. От прямого попадания Королевскую спас ее охранник, вовремя прикрывший ее свом телом. Действие происходило на фоне пикета активистов партии "Батькивщина", которые держали в руках плакаты. Именно эту политическую силу пострадавшая обвинила в совершенном на нее нападении.

Напомним, что ранее Наталье Королевской уже доставалось в Славянске от активистов. Так, 9 мая 2016 года, во время проходивших в центральном паркеи мероприятий ко Дню победы во Второй мировой войне, ее облили зеленкой. Отметим также, что в самом начале предвыборной парламентской кампании 2019 года мукой обсыпали кандидатку от "ОПЗЖ" Анастасию Петренко, которая баллотировалась по 45-му округу (Авдеевка). Это произошло 1 июля в Краматорске.

По всем фактам пострадавшие написали заявления в правоохранительные органы.