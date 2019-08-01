|1 августа 2019
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Инцидент произошел 25 июля на улице Добровольского у здания Донецкого окружного административного суда, в котором в тот момент рассматривался иск "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ) об отмене результатов выборов в 52-м избирательном округе, где победил кандидат от "Батькивщины".
На видео, которое представители "ОПЗЖ" опубликовали на хостинге "YouTude" видно, как к народному депутату внезапно приблизился человек и вытряхнул в ее сторону содержимое пакета с мукой. От прямого попадания Королевскую спас ее охранник, вовремя прикрывший ее свом телом. Действие происходило на фоне пикета активистов партии "Батькивщина", которые держали в руках плакаты. Именно эту политическую силу пострадавшая обвинила в совершенном на нее нападении.
Напомним, что ранее Наталье Королевской уже доставалось в Славянске от активистов. Так, 9 мая 2016 года, во время проходивших в центральном паркеи мероприятий ко Дню победы во Второй мировой войне, ее облили зеленкой. Отметим также, что в самом начале предвыборной парламентской кампании 2019 года мукой обсыпали кандидатку от "ОПЗЖ" Анастасию Петренко, которая баллотировалась по 45-му округу (Авдеевка). Это произошло 1 июля в Краматорске.
По всем фактам пострадавшие написали заявления в правоохранительные органы.
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• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
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• Проектирование и сервисное обслуживание канализации – задача профессионалов
25 июля 2019
• Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»
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Комментарии к статье «Наталью Королевскую в Славянске обсыпали мукой»
Инцидент произошел 25 июля на улице Добровольского у здания Донецкого окружного административного суда, в котором в тот момент рассматривался иск "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ) об отмене результатов выборов в 52-м избирательном округе, где победил кандидат от "Батькивщины".