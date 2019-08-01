Чиновницу областного главка Госгеокадастра задержали за взятку

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что 34-летняя чиновница требовала (и получила) за согласование документации по оформлению права собственности на земельные участки 1200 долларов США. В момент получения взятки в ее незаконные действия вмешались правоохранители.

В настоящее время женщину задержали, решается вопрос о предъявлении ей подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с требованием неправомерной выгоды). Обвинение ходатайствует об избрании для задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.