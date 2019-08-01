Незаконную плантацию конопли злоумышленник «обезопасил» капканами

В ходе проведения операции «Мак» участковые офицеры Славянского горотдела полиции получили информацию о посеве конопли в одном из частных домовладений города. По указанному адресу правоохранители обнаружили незаконно посаженных 40 кустов.

Выращивавший их 32-летний хозяин усадьбы проявил достаточную изобретательность: чтобы выросшие выше человеческого роста кусты не были видны с улицы, он пригнул и подвязал. А чтобы на плантацию не повадились непрошенные гости, между растениями он разместил самодельные «капканы», представлявшие из себя доски с вбитыми в них гвоздями. В жилище правонарушителя полицейские также обнаружили готовый к употреблению каннабис.

На этапе досудебного расследования «хозяйственная деятельность» славянца квалифицирована по ст. 310 УК Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли». Мера наказания по данной статье – арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.