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Фотофакт

Славянск - это Украина

Незаконную плантацию конопли злоумышленник «обезопасил» капканами

Павел Коротенко
1 августа 2019 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В ходе проведения операции «Мак» участковые офицеры Славянского горотдела полиции получили информацию о посеве конопли в одном из частных домовладений города. По указанному адресу правоохранители обнаружили незаконно посаженных 40 кустов.

Выращивавший их 32-летний хозяин усадьбы проявил достаточную изобретательность: чтобы выросшие выше человеческого роста кусты не были видны с улицы, он пригнул и подвязал. А чтобы на плантацию не повадились непрошенные гости, между растениями он разместил самодельные «капканы», представлявшие из себя доски с вбитыми в них гвоздями. В жилище правонарушителя полицейские также обнаружили готовый к употреблению каннабис.

На этапе досудебного расследования «хозяйственная деятельность» славянца квалифицирована по ст. 310 УК Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли». Мера наказания по данной статье – арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

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Комментарии к статье «Незаконную плантацию конопли злоумышленник «обезопасил» капканами»

В ходе проведения операции «Мак» участковые офицеры Славянского горотдела полиции получили информацию о посеве конопли в одном из частных домовладений города. По указанному адресу правоохранители обнаружили незаконно посаженных 40 кустов.

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