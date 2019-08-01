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Фотофакт

Славянск - это Украина

Вадим Лях собирается купить пистолет и пройти тест на наркотики

Павел Коротенко
1 августа 2019 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Такое заявление городской голова Славянска сделал 30 июля на традиционной пресс-конференции. Намерение приобрести травматическое оружие мэр пояснил просто – «не помешает».

Вместе с тем, какую именно марку оружия он будет приобретать и где собирается тренироваться в стрельбе, Вадим Лях еще не определился. Эти вопросы он будет решать после прохождения необходимой медэкспертизы и получения разрешения в правоохранительных органах.

К слову об медэкспертизе. 25 июля на своей странице в социальной сети Фейсбук городской голова пригласил своих экс-оппонентов по предвыборной кампании, а также наиболее «назойливых» активистов пройти тест на наркотики. В течение недели никто из них на призыв не откликнулся. Тем не менее, сам Вадим Лях решил довести дело до конца. Поэтому вместо обычной медкомиссии, он пройдет расширенную, включающую тест на употребление наркотических веществ и препаратов.

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Комментарии к статье «Вадим Лях собирается купить пистолет и пройти тест на наркотики»

Такое заявление городской голова Славянска сделал 30 июля на традиционной пресс-конференции. Намерение приобрести травматическое оружие мэр пояснил просто – «не помешает».

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