|1 августа 2019
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Такое заявление городской голова Славянска сделал 30 июля на традиционной пресс-конференции. Намерение приобрести травматическое оружие мэр пояснил просто – «не помешает».
Вместе с тем, какую именно марку оружия он будет приобретать и где собирается тренироваться в стрельбе, Вадим Лях еще не определился. Эти вопросы он будет решать после прохождения необходимой медэкспертизы и получения разрешения в правоохранительных органах.
К слову об медэкспертизе. 25 июля на своей странице в социальной сети Фейсбук городской голова пригласил своих экс-оппонентов по предвыборной кампании, а также наиболее «назойливых» активистов пройти тест на наркотики. В течение недели никто из них на призыв не откликнулся. Тем не менее, сам Вадим Лях решил довести дело до конца. Поэтому вместо обычной медкомиссии, он пройдет расширенную, включающую тест на употребление наркотических веществ и препаратов.
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• Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска
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Комментарии к статье «Вадим Лях собирается купить пистолет и пройти тест на наркотики»
Такое заявление городской голова Славянска сделал 30 июля на традиционной пресс-конференции. Намерение приобрести травматическое оружие мэр пояснил просто – «не помешает».