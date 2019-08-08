В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования

Как выяснилось в ходе первоочередных следственных действий, еще в июне к правоохранителям обратился инженер частного предприятия. Он заявил, что замначальника горуо требует «откат» в размере 10% стоимости работ по договору подряда по ремонту крыши одной из городских школ.

1 августа чиновник получил первую часть суммы - 25 тыс. грн. На следующий день инженер принес ему вторую долю «транша» - 13 тыс. грн. В этот момент и было проведено задержание.

При проведении обыска в кабинете замначальника правоохранители нашли и изъяли 31,5 тыс. грн, тендерную и сметную документацию по договору подряда, флеш-карту и кредитные карточки. Чиновнику объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды чиновником с использованием служебного положения, объединенное с вымогательством неправомерной выгоды. В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 96 тыс. грн.