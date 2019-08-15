|15 августа 2019
|Просмотров: 79
|
Проводя аэроразведку местности, сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции совместно с СБУ вблизи города выявили плантацию дикорастущей конопли. Как сообщает пресс-сужба горотдела, аэроразведка проводилась в рамках проведения общегосударственной профилактической операции «Мак».
Изучив плантацию с земли, правоохранители выяснили, что на ней произрастает 7238 куста конопли. Силами полиции растения были вырваны и сожжены.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 310 УК Украины - посев или выращивание снотворного мака или конопли. Кто являлся хозяином «заповедного участка», пока неизвестно.
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
• Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы
• Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели
• «Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»
• Собираем первоклассника в Страну знаний
• Как превратить День знаний в праздник
• Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал
• За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф
• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
• Под славянском ликвидировали плантацию конопли
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
— 15 августа 2019 —
На центральном рынке Славянска полицейские выявили и изъяли 1326 пачек контрафактных сигарет. Общая стоимость безакцизных табачных изделий превышала 30 тыс. грн.
— 15 августа 2019 —
За две недели августа в Славянске и Славянском районе произошло 9 пожаров. За этот же период спасатели обезвредили 8 взрывоопасных предметов - минометные мины и артиллерийские снаряды.
— 8 августа 2019 —
Члены вооруженной группировки, зимой нынешнего года напавшие на славянского «менялы», предстанут перед судом. Такую информацию обнародовала пресс-служба областной прокуратуры.
— 8 августа 2019 —
За прошлый уикенд под Славянском произошло 2 ДТП, есть пострадавшие. По сообщению пресс-службы Славянского отдела полиции, в одном случае автомобиль «УАЗ» столкнулся с «ВАЗом», во втором водитель «девятки» не справился с управлением и врезался в дерево.
Приветствую, гость! Вход
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
• Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы
• Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели
• «Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»
• Собираем первоклассника в Страну знаний
• Как превратить День знаний в праздник
• Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал
• За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф
• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
• Под славянском ликвидировали плантацию конопли
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Под славянском ликвидировали плантацию конопли»
Проводя аэроразведку местности, сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции совместно с СБУ вблизи города выявили плантацию дикорастущей конопли. Как сообщает пресс-сужба горотдела, аэроразведка проводилась в рамках проведения общегосударственной профилактической операции «Мак».