Под славянском ликвидировали плантацию конопли

Проводя аэроразведку местности, сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции совместно с СБУ вблизи города выявили плантацию дикорастущей конопли. Как сообщает пресс-сужба горотдела, аэроразведка проводилась в рамках проведения общегосударственной профилактической операции «Мак».

Изучив плантацию с земли, правоохранители выяснили, что на ней произрастает 7238 куста конопли. Силами полиции растения были вырваны и сожжены.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 310 УК Украины - посев или выращивание снотворного мака или конопли. Кто являлся хозяином «заповедного участка», пока неизвестно.