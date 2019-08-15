 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

С начала августа 9 пожаров и 8 мин
15 августа 2019 Просмотров: 86 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За две недели августа в Славянске и Славянском районе произошло 9 пожаров. За этот же период спасатели обезвредили 8 взрывоопасных предметов - минометные мины и артиллерийские снаряды.

Один из августовских пожаров случился вечером 7 августа. В 20:10 на телефон службы спасения поступило сообщение о возгорании в производственном помещении одного из частных предприятий Славянска. 

Прибыв на место, спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда установили, что пожар возник в складском помещении размером 5х10. Для того, чтобы его ликвидировать, было задействовано 14 человек и 3 единицы техники. За два часа работы от огня остались лишь разрушительные следы. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. 

Причины пожара и стоимость ущерба еще устанавливаются. 

По словам ведущего специалиста отдела предотвращения ЧС Славянского райуправления ГСЧС Алены Сокур, реагировать на вышеперечисленные и другие чрезвычайные ситуации славянским спасателям приходится практически ежедневно.  

- Если вы заметили пожар или взрывоопасный предмет, немедленно звоните по номеру «101». Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережет вас от трагических последствий, - в очередной раз обращаются спасатели к жителям города и района.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

15 августа 2019

И по усам текло, и в рот попало

По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу

Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству

Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»

Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА

Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры

Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы

Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели

«Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»

Собираем первоклассника в Страну знаний

Как превратить День знаний в праздник

Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал

За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф

С начала августа 9 пожаров и 8 мин

Под славянском ликвидировали плантацию конопли

14 августа 2019

«Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов

Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете

Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо

Реванш и единоличное лидерство «горняков»

13 августа 2019

Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей

Обзор букмекерской конторы GORILLA

8 августа 2019

Зацепило циклоном

Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик

Активных горожан приглашают на субботник

Владимир Кравченко - новый командующий ООС

Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске

Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а

Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением

Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки

Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен

Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей

Также в разделе

За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф

— 15 августа 2019 —

На центральном рынке Славянска полицейские выявили и изъяли 1326 пачек контрафактных сигарет. Общая стоимость безакцизных табачных изделий превышала 30 тыс. грн.

Читать далее ⇒

Под славянском ликвидировали плантацию конопли

— 15 августа 2019 —

Проводя аэроразведку местности, сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции совместно с СБУ вблизи города выявили плантацию дикорастущей конопли. Как сообщает пресс-сужба горотдела, аэроразведка проводилась в рамках проведения общегосударственной профилактической операции «Мак».

Читать далее ⇒

«Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда

— 8 августа 2019 —

Члены вооруженной группировки, зимой нынешнего года напавшие на славянского «менялы», предстанут перед судом. Такую информацию обнародовала пресс-служба областной прокуратуры.

Читать далее ⇒

За выходные - два ДТП

— 8 августа 2019 —

За прошлый уикенд под Славянском произошло 2 ДТП, есть пострадавшие. По сообщению пресс-службы Славянского отдела полиции, в одном случае автомобиль «УАЗ» столкнулся с «ВАЗом», во втором водитель «девятки» не справился с управлением и врезался в дерево.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «С начала августа 9 пожаров и 8 мин»

За две недели августа в Славянске и Славянском районе произошло 9 пожаров. За этот же период спасатели обезвредили 8 взрывоопасных предметов - минометные мины и артиллерийские снаряды.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу

Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству

Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА

Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы

«Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках

Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть

Уборочная кампания в Славянском районе подходит к финишу

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Знаки Китая

Ярмарка идей, или мирный фатум

Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов

Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете

Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

15 августа 2019

И по усам текло, и в рот попало

По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу

Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству

Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»

Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА

Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры

Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы

Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели

«Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»

Собираем первоклассника в Страну знаний

Как превратить День знаний в праздник

Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал

За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф

С начала августа 9 пожаров и 8 мин

Под славянском ликвидировали плантацию конопли

14 августа 2019

«Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов

Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете

Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо

Реванш и единоличное лидерство «горняков»

13 августа 2019

Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей

Обзор букмекерской конторы GORILLA

8 августа 2019

Зацепило циклоном

Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик

Активных горожан приглашают на субботник

Владимир Кравченко - новый командующий ООС

Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске

Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а

Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением

Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки

Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен

Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top