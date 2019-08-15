С начала августа 9 пожаров и 8 мин

За две недели августа в Славянске и Славянском районе произошло 9 пожаров. За этот же период спасатели обезвредили 8 взрывоопасных предметов - минометные мины и артиллерийские снаряды.

Один из августовских пожаров случился вечером 7 августа. В 20:10 на телефон службы спасения поступило сообщение о возгорании в производственном помещении одного из частных предприятий Славянска.

Прибыв на место, спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда установили, что пожар возник в складском помещении размером 5х10. Для того, чтобы его ликвидировать, было задействовано 14 человек и 3 единицы техники. За два часа работы от огня остались лишь разрушительные следы. К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

Причины пожара и стоимость ущерба еще устанавливаются.

По словам ведущего специалиста отдела предотвращения ЧС Славянского райуправления ГСЧС Алены Сокур, реагировать на вышеперечисленные и другие чрезвычайные ситуации славянским спасателям приходится практически ежедневно.

- Если вы заметили пожар или взрывоопасный предмет, немедленно звоните по номеру «101». Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережет вас от трагических последствий, - в очередной раз обращаются спасатели к жителям города и района.