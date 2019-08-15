За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф

Как сообщает пресс-служба славянского отдела полиции, реализовывала нелегальный товар 78-летняя жительница города. Факт незаконной торговли правоохранители обнаружили во время очередного рейда. Выяснилось, что сигареты не имеют акцизных марок. А продавщица - разрешительных документов на торговлю.

Товар изъяли. На данный момент полиция выявляет производителя и канал поставок табачных изделий.

В отношении пенсионерки-реализатора составлен протокол по ч. 3 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях - «Нарушение правил торговли алкогольными, слабоалкогольными и табачными изделиями». Ее санкции предусматривают штраф от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предмета торговли.

Отметим, что торговля на улице Льва Толстого, примыкающей к Центральному рынку, была запрещена распоряжением городского головы весной нынешнего года. Мэр распорядился «не трогать только бабушек», которые продают товар с лотков, а не машин. Эта ситуация вполне подпадает под определение «бабушки», которую власти велели оставить в покое.