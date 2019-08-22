Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске

Сотрудники Славянского отдела полиции задержали группу злоумышленников, которые, используя устройство для сканирования сигнализации, проникали в салоны автомобилей и похищали из них чужое имущество.

Старт розыскным мероприятиям дали несколько сообщений о кражах из частных автомобилей. Анализ зафиксированных эпизодов дал оперативникам основания полагать, что правонарушения совершает одна и та же группа людей.

Выйти на след злоумышленников было непросто, так как заранее они «операции» не планировали, а действовали наобум. К примеру, могли ехать с семьей за покупками, и «мимоходом» обчищали оставленное без присмотра авто. Преимущественно «работали» злоумышленники на парковках. Поджидали, пока владелец припаркованной машины поставит ее на сигнализацию и уйдет. Для вскрытия салона воры применяли считывающий коды сканер. Действовали обычно вдвоем: один проникал в машину, второй следил за ее владельцем. «Операция» занимала около 3 минут, что еще больше осложняло поимку группы. Украденную технику и предметы одежды злоумышленники либо продавали, либо дарили своим знакомым.

В результате поведенных мероприятий следователи установили, что в группу входили три жителя Славянска возрастом от 31 до 40 лет. Двое из них ранее были судимы. В ходе обысков дома у задержанных были изъяты вещественные доказательства и «орудие» преступления - устройство для сканирования. Кроме того, у родственника одного из подозреваемых правоохранители выявили патроны и запасы пороха.

Как сообщает пресс-служба подразделения, уголовное производство по всем выявленным фактам открыто по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража), которая регламентирует за данный вид преступления наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время полиция устанавливает личности всех потерпевших. Досудебное следствие продолжается.