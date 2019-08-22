Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска

На сайте Министерства обороны в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий Донецкой и Луганской областей, загрязненных минами и взрывоопасными предметами.

Проект воплощен при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и координатора проектов ОБСЕ в Украине.

«Основной целью создания интерактивной карты является повышение уровня осведомленности населения об имеющихся рисках, связанных с минами и взрывоопасными пережитками войны. Участки, отраженные на карте, задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнения», - сообщает пресс-служба министерства.

В Славянске, как и следовало ожидать, наиболее проблемными территориями остаются Семеновка, ул. Медицинская (Котовского), Карповка, канал, расположенный по дороге в Николаевку, Андреевка-1, Андреевка-3, Молочар.

Карта доступна по ссылке https://mod-ukr.imsma-core.org.