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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска
22 августа 2019 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На сайте Министерства обороны в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий Донецкой и Луганской областей, загрязненных минами и взрывоопасными предметами.

Проект воплощен при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и координатора проектов ОБСЕ в Украине.

«Основной целью создания интерактивной карты является повышение уровня осведомленности населения об имеющихся рисках, связанных с минами и взрывоопасными пережитками войны. Участки, отраженные на карте, задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнения», - сообщает пресс-служба министерства. 

В Славянске, как и следовало ожидать, наиболее проблемными территориями остаются Семеновка, ул. Медицинская (Котовского), Карповка, канал, расположенный по дороге в Николаевку, Андреевка-1, Андреевка-3, Молочар. 

Карта доступна по ссылке https://mod-ukr.imsma-core.org.

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На сайте Министерства обороны в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий Донецкой и Луганской областей, загрязненных минами и взрывоопасными предметами.

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