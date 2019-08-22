В Краматорске «минировали» гостиницу в центре

Резонансное ЧП произошло в соседнем Краматорске 20 августа. Около полудня на электронную почту полиции поступило сообщение о минировании гостиницы «Краматорск», расположенной в центре города, на ул. Стуса.

В сообщении неизвестный утверждал, что собирается привести в действие самодельное взрывное устройство на основе 122-миллиметрового снаряда. Оно якобы находилось в машине на парковке. После того, как произойдет взрыв, заявитель намеревался открыть огонь из автомата по людям, которые будут в тот момент находиться на месте происшествия.

Как следовало из сообщения, так неизвестный хотел «отомстить вам всем за войну на Донбассе».

Территорию возле объекта незамедлительно оцепили спасатели и полицейские. Движение в районе перекрестка было заблокировано. Общественный транспорт правоохранители направляли в объезд через центральную площадь. К поискам взрывчатки приступили пиротехники и саперы.

Решался вопрос об эвакуации сотрудников и гостей отеля. Однако в 14:45 поисковые мероприятия были прекращены, движение транспорта возле гостиницы возобновилось.