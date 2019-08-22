В Краматорске «минировали» гостиницу в центре

|22 августа 2019
|Просмотров: 60
|
Резонансное ЧП произошло в соседнем Краматорске 20 августа. Около полудня на электронную почту полиции поступило сообщение о минировании гостиницы «Краматорск», расположенной в центре города, на ул. Стуса.
В сообщении неизвестный утверждал, что собирается привести в действие самодельное взрывное устройство на основе 122-миллиметрового снаряда. Оно якобы находилось в машине на парковке. После того, как произойдет взрыв, заявитель намеревался открыть огонь из автомата по людям, которые будут в тот момент находиться на месте происшествия.
Как следовало из сообщения, так неизвестный хотел «отомстить вам всем за войну на Донбассе».
Территорию возле объекта незамедлительно оцепили спасатели и полицейские. Движение в районе перекрестка было заблокировано. Общественный транспорт правоохранители направляли в объезд через центральную площадь. К поискам взрывчатки приступили пиротехники и саперы.
Решался вопрос об эвакуации сотрудников и гостей отеля. Однако в 14:45 поисковые мероприятия были прекращены, движение транспорта возле гостиницы возобновилось.
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
• Троллейбусное движение в городе не остановится
• Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный
• ДК на Университетской: неожиданный поворот
• Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы
• Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора
• Для морга закупят холодильники. Но не сейчас
• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
• Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу
• В Краматорске «минировали» гостиницу в центре
• Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска
• Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске
• Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств
• Cамые выдающиеся фальшивомонетчики
• Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо
• Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»
• Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград
20 августа 2019
• Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla
• БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
— 22 августа 2019 —
Неожиданное развитие получила пресс-конференция у городского головы 20 августа. На мероприятие пришли жители ул. Яковлева, Изюмской и одноименного переулка. Люди жаловались на проблему подтопления.
— 22 августа 2019 —
На сайте Министерства обороны в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий Донецкой и Луганской областей, загрязненных минами и взрывоопасными предметами.
— 22 августа 2019 —
Сотрудники Славянского отдела полиции задержали группу злоумышленников, которые, используя устройство для сканирования сигнализации, проникали в салоны автомобилей и похищали из них чужое имущество.
— 22 августа 2019 —
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, депутата Славянского горсовета подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
Приветствую, гость! Вход
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
• Троллейбусное движение в городе не остановится
• Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный
• ДК на Университетской: неожиданный поворот
• Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы
• Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора
• Для морга закупят холодильники. Но не сейчас
• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
• Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу
• В Краматорске «минировали» гостиницу в центре
• Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска
• Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске
• Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств
• Cамые выдающиеся фальшивомонетчики
• Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо
• Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»
• Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград
20 августа 2019
• Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla
• БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Краматорске «минировали» гостиницу в центре»
Резонансное ЧП произошло в соседнем Краматорске 20 августа. Около полудня на электронную почту полиции поступило сообщение о минировании гостиницы «Краматорск», расположенной в центре города, на ул. Стуса.