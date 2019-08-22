Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу

Неожиданное развитие получила пресс-конференция у городского головы 20 августа. На мероприятие пришли жители ул. Яковлева, Изюмской и одноименного переулка. Люди жаловались на проблему подтопления.

По словам делегации, проблема актуализировалась в мае нынешнего года, после проливных дождей. Тогда водой размыло дамбу, и дворы жителей превратились «в сплошное месиво». Несмотря на то, что дамбу местные власти укрепили, ситуация здесь не улучшилась. Любой дождь становится для людей настоящей бедой. Вода заливает дворы, огороды и дороги.

По мнению пришедших к мэру славянцев, виновником ситуации стал один из местных жителей района, зарывший возле своего двора дренажную канаву, служившую для отвода дождевой воды. Недовольны люди и действиями коммунальников.

- Приехали, и стали выкачивать воду в речку Калантаевку. Нужно было из наших дворов выкачивать и делать отводы, - говорят представители микрорайона.

Вадим Лях высказал точку зрения, что проблема подтопления в Славянске существует многие годы. В зоне подтопления находится до 70% города. И относительное спокойствие в последнее время объясняется лишь тем, что зимы были малоснежными а лето - засушливым.

- Нужно делать специальные проекты по осушению, тратить на это десятки миллионов. Но даже проектанты не знают, как подойти к решению проблемы, - говорит градоначальник.

Он не верит, что грейдеровка поможет жителям зоны подтопления. Но пообещал выделить комунальную технику и работников ЖКХ, которые «сделают все, что скажет местное население».

Руководство УЖКХ и профильный заммэра выехали на место в тот же день. Станет ли этот визит шагом к решению ситуации, станет понятно в ближайшее время.

Добавим, что жители настроены решительно и обещают не пускать детей в школу, если власти вновь проигнорируют их беду.