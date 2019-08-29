Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины

|29 августа 2019
|Просмотров: 26
|
С приближением отопительного сезона и ростом спроса на дрова начали активизироваться так называемые «черные лесорубы». Только за последнюю неделю сотрудники полиции выявили два подобных нарушения.
Причем, некоторые нарушители зарвались настолько, что начали валить лес неподалеку от блокпоста.Полицейские, несшие службу на блок-посту возле села Рай-Александровка, услышали подозрительный шум из лесопосадки. Решив выяснить его источник, они обнаружили шестерых местных жителей с бензопилами, а также срезанные ими и подготовленные к вывозу стволы деревьев. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа подсчитала, что злоумышленники успели спились 194 дерева пород дуб, ясень и акация.
В этот же день, 26 августа, правоохранители приостановили незаконную вырубку возле села Новониколаевка. Там 47-ми и 49-летний мужчины срезали три дерева. Причастность этих граждан к нарушению подтверждают изъятые у них бензопилы и свежеповаленные стволы. Оба факта расследуются по признакам ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса).
Ведется работа и по предъявлению нарушителям обвинений. Под процессуальным руководством Славянской прокуратуры расследуется факт вырубки леса на территории Ямпольского лесничества, зафиксированный в августе текущего года. Задержанный в момент незаконных действий 64-летний местный житель приехал в лес на «Москвиче» с прицепом и успел подготовить к вывозу 12 акаций. Примечательно, что спустя несколько дней на территории этого же лесничества был задержан еще один местный житель, спиливший 17 деревьев. По предварительной оценке, суммарный ущерб от действий «черных лесорубов» в этих двух случаях составил 100 тыс. грн. Следственные действия продолжаются. На изъятое у нарушителей имущество и транспорт суд наложил арест.
29 августа 2019
• В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно
• Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска
• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
• Троллейбусное движение в городе не остановится
• Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный
• ДК на Университетской: неожиданный поворот
• Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы
• Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора
• Для морга закупят холодильники. Но не сейчас
• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
• Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу
— 29 августа 2019 —
Повешенное тело 41-летнего мужчины было обнаружено25 августа во дворе его собственного дома, в мкр-не Артема. Правоохранительным органам о случившемся сообщил сосед погибшего.
— 29 августа 2019 —
В одной из квартир 9-этажного дома на ул. Свободы, 39 случился пожар. На пульт службы «101» сигнал о ЧП поступил 26 августа около 10:00.
— 29 августа 2019 —
Утром 23 августа на пересечении улиц Центральной и Васильевской случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.
— 22 августа 2019 —
Неожиданное развитие получила пресс-конференция у городского головы 20 августа. На мероприятие пришли жители ул. Яковлева, Изюмской и одноименного переулка. Люди жаловались на проблему подтопления.
Приветствую, гость! Вход
29 августа 2019
• В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно
• Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска
• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
• Троллейбусное движение в городе не остановится
• Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный
• ДК на Университетской: неожиданный поворот
• Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы
• Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора
• Для морга закупят холодильники. Но не сейчас
• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
• Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины»
С приближением отопительного сезона и ростом спроса на дрова начали активизироваться так называемые «черные лесорубы». Только за последнюю неделю сотрудники полиции выявили два подобных нарушения.