Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины

С приближением отопительного сезона и ростом спроса на дрова начали активизироваться так называемые «черные лесорубы». Только за последнюю неделю сотрудники полиции выявили два подобных нарушения.

Причем, некоторые нарушители зарвались настолько, что начали валить лес неподалеку от блокпоста.Полицейские, несшие службу на блок-посту возле села Рай-Александровка, услышали подозрительный шум из лесопосадки. Решив выяснить его источник, они обнаружили шестерых местных жителей с бензопилами, а также срезанные ими и подготовленные к вывозу стволы деревьев. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа подсчитала, что злоумышленники успели спились 194 дерева пород дуб, ясень и акация.

В этот же день, 26 августа, правоохранители приостановили незаконную вырубку возле села Новониколаевка. Там 47-ми и 49-летний мужчины срезали три дерева. Причастность этих граждан к нарушению подтверждают изъятые у них бензопилы и свежеповаленные стволы. Оба факта расследуются по признакам ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса).

Ведется работа и по предъявлению нарушителям обвинений. Под процессуальным руководством Славянской прокуратуры расследуется факт вырубки леса на территории Ямпольского лесничества, зафиксированный в августе текущего года. Задержанный в момент незаконных действий 64-летний местный житель приехал в лес на «Москвиче» с прицепом и успел подготовить к вывозу 12 акаций. Примечательно, что спустя несколько дней на территории этого же лесничества был задержан еще один местный житель, спиливший 17 деревьев. По предварительной оценке, суммарный ущерб от действий «черных лесорубов» в этих двух случаях составил 100 тыс. грн. Следственные действия продолжаются. На изъятое у нарушителей имущество и транспорт суд наложил арест.