В центре Славянска - ДТП с пострадавшими

|29 августа 2019
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Утром 23 августа на пересечении улиц Центральной и Васильевской случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.
Как выяснилось при расследовании, водитель автомобиля «Daewoo» выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ». Водитель «Жигулей» при этом получил телесные повреждения.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения лицами, которые управляют транспортным средством).
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• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
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Утром 23 августа на пересечении улиц Центральной и Васильевской случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.