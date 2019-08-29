В центре Славянска - ДТП с пострадавшими

Утром 23 августа на пересечении улиц Центральной и Васильевской случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Как выяснилось при расследовании, водитель автомобиля «Daewoo» выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ». Водитель «Жигулей» при этом получил телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения лицами, которые управляют транспортным средством).