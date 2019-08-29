Погорельцы просят земляков о помощи

В одной из квартир 9-этажного дома на ул. Свободы, 39 случился пожар. На пульт службы «101» сигнал о ЧП поступил 26 августа около 10:00.

Усилиями сотрудников 37-й государственной пожарно-спасательной части возгорание было ликвидировано. По предварительной версии, пожар начался на балконе, где хозяева хранили доски. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Физических травм, к счастью, никто из жителей дома не получил. Но причиненный материальный ущерб оказался для хозяйки сгоревшей квартиры Оксаны Минько невосполнимым. Не имея возможности восстановить жилье за собственные средства, женщина обращается к неравнодушным землякам с просьбой оказать посильную финансовую помощь.

Откликнувшиеся на этот призыв могут перечислить средства на карту «Приватбанка» № 5168 7551 0371 1168 (получатель Виктория Владимировна Кузурман). Контактные телефоны: (066) 485-11-68 и (050) 875-61-36.