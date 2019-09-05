Пожар в общежитии тушили 30 спасателей

Последний день лета начался в Славянске с пожара на ул. Трунова. 31 августа, в 4:12, на телефон службы спасения поступило сообщение о возгорании в общежитии «Медик».

На место происшествия выехали сотрудники 6 пожарно-спасательного отряда ГСЧС. Как оказалось по прибытию, возгорание произошло на 1 этаже пятиэтажного жилого дома.

Силами 30 человек личного состава и 8 единиц техники пожар локализовали и потушили буквально за несколько минут. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Теперь специалистам предстоит установить причину возгорания.