Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки

В воскресенье, 15 сентября, около 20:00 на дороге между Славянском и Николаевкой легковой автомобиль сбил мать и сына, ехавших по обочине на велосипедах.

Водитель с места происшествия скрылся. 47-летняя женщина от полученных травм умерла на руках сына до приезда «скорой помощи».

Как сообщают в пресс-службе Нацполиции Донецкой области, на поиск злоумышленника у правоохранителей ушло менее суток.

- Женщина ехала сзади, на нее и пришелся основной удар, - рассказывают полицейские. - Парень упал и отделался ушибами. Автомобиль даже не уменьшил скорость, не говоря уже о том, чтобы остановиться и помочь пострадавшим.

На месте происшествия остались лишь фрагменты красной краски и обломки пластмассы. По ним и пришлось искать виновника смертельного ДТП.

Ночью и почти весь следующий день правоохранители опрашивали возможных свидетелей и водителей, которые в это время ехали по той же дороге, отсматривали видео с камер наблюдения.

Вечером в понедельник, во время визита на одно из николаевских предприятий, полиции сообщили, что один из сотрудников после работы уехал с приятелем на «Жигулях» красного цвета. Мужчины направлялись в сторону Славянска.

Оперативники нашли этого работника. Им оказался 31-летний житель Славянского района. Как выяснилось, именно он и находился за рулем автомобиля. Приятель дал ему «порулить», а сам пересел на пассажирское сиденье. В полиции также сообщают, что по предварительным данным на момент аварии оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль ВАЗ-2107 был найден в Ореховатке. 34-летний владелец спрятал его на заброшенной усадьбе. Машина имела следы механических повреждений.

На данный момент ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины - «Нарущение правил безопасности дорожного движения, приведшие к смерти потерпевшего». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.