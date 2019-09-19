Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки

|19 сентября 2019
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В воскресенье, 15 сентября, около 20:00 на дороге между Славянском и Николаевкой легковой автомобиль сбил мать и сына, ехавших по обочине на велосипедах.
Водитель с места происшествия скрылся. 47-летняя женщина от полученных травм умерла на руках сына до приезда «скорой помощи».
Как сообщают в пресс-службе Нацполиции Донецкой области, на поиск злоумышленника у правоохранителей ушло менее суток.
- Женщина ехала сзади, на нее и пришелся основной удар, - рассказывают полицейские. - Парень упал и отделался ушибами. Автомобиль даже не уменьшил скорость, не говоря уже о том, чтобы остановиться и помочь пострадавшим.
На месте происшествия остались лишь фрагменты красной краски и обломки пластмассы. По ним и пришлось искать виновника смертельного ДТП.
Ночью и почти весь следующий день правоохранители опрашивали возможных свидетелей и водителей, которые в это время ехали по той же дороге, отсматривали видео с камер наблюдения.
Вечером в понедельник, во время визита на одно из николаевских предприятий, полиции сообщили, что один из сотрудников после работы уехал с приятелем на «Жигулях» красного цвета. Мужчины направлялись в сторону Славянска.
Оперативники нашли этого работника. Им оказался 31-летний житель Славянского района. Как выяснилось, именно он и находился за рулем автомобиля. Приятель дал ему «порулить», а сам пересел на пассажирское сиденье. В полиции также сообщают, что по предварительным данным на момент аварии оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль ВАЗ-2107 был найден в Ореховатке. 34-летний владелец спрятал его на заброшенной усадьбе. Машина имела следы механических повреждений.
На данный момент ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины - «Нарущение правил безопасности дорожного движения, приведшие к смерти потерпевшего». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
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• Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва
• Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры
• Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы
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• Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки
• «Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора
18 сентября 2019
• Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае
• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
• В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием
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• Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск
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Комментарии к статье «Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки»
В воскресенье, 15 сентября, около 20:00 на дороге между Славянском и Николаевкой легковой автомобиль сбил мать и сына, ехавших по обочине на велосипедах.