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Фотофакт

Славянск праздничный

Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы

Павел Коротенко
19 сентября 2019 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение о добровольной передаче правоохранителям Донецкой области остатков огнестрельного оружия и боевых припасов. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Процесс передачи состоялся 11 сентября в присутствии руководства Национальной полиции, полиции Донецкой области, Службы Безопасности Украины и командиров добровольческих подразделений. Передача вооружения была официально задокументирована, на месте ее проведения работали следователи и сотрудники взрывотехнической службы. 

Подытоживая мероприятие, тогда еще первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за 5-летнюю службу украинскому народу и пообещал, что переданное оружие в дальнейшем послужит для отпора вооруженной агрессии РФ и защите суверенных интересов страны.

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Комментарии к статье «Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы»

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение о добровольной передаче правоохранителям Донецкой области остатков огнестрельного оружия и боевых припасов. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

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