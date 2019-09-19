Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение о добровольной передаче правоохранителям Донецкой области остатков огнестрельного оружия и боевых припасов. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Процесс передачи состоялся 11 сентября в присутствии руководства Национальной полиции, полиции Донецкой области, Службы Безопасности Украины и командиров добровольческих подразделений. Передача вооружения была официально задокументирована, на месте ее проведения работали следователи и сотрудники взрывотехнической службы.

Подытоживая мероприятие, тогда еще первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за 5-летнюю службу украинскому народу и пообещал, что переданное оружие в дальнейшем послужит для отпора вооруженной агрессии РФ и защите суверенных интересов страны.