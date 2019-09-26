В Былбасовке под поездом погиб мужчина

По сообщению пресс-службы Славянского отдела полиции, чрезвычайное происшествие случилось вечером, 18 сентября, на пассажирской платформе остановочного пункта «Прилужный 2», в районе поселка Былбасовка.

При выезде на место полицейские установили, что причиной трагедии, скорее всего, стала невнимательность 40-летнего мужчины. Он переходил железнодорожное полотно и не заметил приближающийся состав.

В единый реестр досудебных расследований данный факт внесен по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).