В Славянске задержали злоумышленников, обворовавших церковь

Сотрудники полиции раскрыли кражу икон и других ценных предметов из храма в селе Карповка Лиманского района. Преступление было совершено в июле текущего года.

Как установило следствие, в помещение церкви двое злоумышленников проникли через сломанное окно. Их «добычей» стали 10 икон, книги и другие ценные предметы церковного имущества. Сообщники поделили их между собой и попытались продать. Для этого им пришлось обращаться к антикварам и размещать объявления в сети интернет.

Розыск продолжался около полутора месяцев. Правоохранители кропотливо «отрабатывали» всех возможных подозреваемых, искали свидетелей и проверяли каналы сбыта такого специфического «товара».

Несколько дней назад оперативники Славянского ОП установили личность одного из участников кражи. Им оказался 31-летний местный житель, менее года назад освободившийся из мест лишения свободы. В его квартире в мкр-не Артема полицейские обнаружили часть похищенного имущества.

Будучи уличенным, мужчина рассказал, что преступление совершил вместе со своим 38-летним знакомым, также ранее судимым. Намерение обворовать храм возникло у подельников, когда они приехали в Карповку на рыбалку и увидели неохраняемую церковь. К реализации плана злоумышленники приступили ближайшей ночью.

Как сообщает пресс-служба Славянского ОП, уголовное производство по факту совершенной ими кражи открыто по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище). Регламентированное статьей наказание – лишение свободы на срок до 6 лет.