Кто виноват в заморе рыбы

О том, что в озере Шелковичном, расположенном возле одноименного парка, произошел замор рыбы, местные жители стали говорить еще в середине сентября. На берегу и в воде брюхом кверху лежали большие экземпляры речной фауны.

По словам очевидцев, возле водоема ощущался стойкий запах канализации. По мнению людей, ее выброс и стал причиной замора. Славянцы признавались: и не предполагали, что в маленьком лимане есть такая большая рыба. Вернее - была.

К 24 числу ситуация получила официальное подтверждение. Главный городской эколог Лариса Соловей рассказала, что анализы, взятые в озере, показали практически полное отсутствие кислорода в воде.

- Это было понятно и невооруженным глазом при первичном осмотре. Большая рыба сдохла. Мальки плавали в воде в огромном количестве, но широко открывали ротики, пытаясь дышать, - говорит начальник отдела экологии.

Озеро Шелковичное занимает территорию 1,6 га. Это мелкий водоем. Его наибольшая глубина - 1,3 м. Вода в озеро поступает через каналы в парке и в результате дождей. Но из-за засушливого лета каналы стоят пустые, дождями до последнего времени погода тоже не баловала. По мнению специалистов, рыба могла задохнуться из-за того, что вода сильно прогрелась.

- Вода в озере - молочно-белого цвета. Кроме того, оно заполнено водорослями. которые и забрали весь кислород, - объясняет Лариса Соловей.

В то же время, кроме отсутствия кислорода, анализы показали наличие в воде лактозо-кишечной палочки. А это уже говорит о фекальном загрязнении.

- Возле озера нет канализационных сетей. В том числе - и со стороны воинской части. Возможно, выброс был осуществлен посредством ассенизационной бочки. Озеро небольшое - пары-тройки машин было вполне достаточно, - предполагает эколог.

Остальные химические показатели воды были в норме. Это также подтверждает не систематические, а единичные выбросы. По словам Ларисы Соловей, через неделю анализы воды возьмут повторно.

Мэр в свою очередь пообещал расчистить озеро от водорослей. А вот зарыблять его теперь, скорее всего, придется повторно.