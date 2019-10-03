Мужчину убили топором и ломом

В Славянске во время пьяной ссоры двое местных жителей топором и ломом убили своего 37-летнего знакомого. По словам правоохранителей, сообщение о преступлении, которое произошло в частном доме на окраине города, поступило им 27 сентября.

Заявитель рассказал, что возле железнодорожного вокзала к нему подошел неизвестный и рассказал об убийстве человека.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что указанный человек действительно причастен к тяжкому преступлению. Оно было совершено в доме его сообщника.

Конфликт между тремя мужчинами, которые вместе употребляли алкоголь, перерос в драку. Силы были неравны - владелец жилья и его приятель напали на гостя. Как было установлено позже, 37-летнего мужчину убивали с помощью топора и лома.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления.

Проводится досудебное расследование по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.