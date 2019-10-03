Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт

|3 октября 2019
|Просмотров: 48
|
Утром, 27 сентября, на электронную почту Краматорского и Славянского отделов полиции поступило анонимное сообщение о минировании нескольких административных зданий.
Из них следовало, что в Славянске мина заложена в урну перед зданием горсовета. В Краматорске «минированию» подверглось здание городского суда.
На эти объекты безотлагательно выехали следственно-оперативные группы, наряды патрульной полиции, сотрудники ГСЧС и других экстренных служб. После того, как доступ к зданиям и прилегающей территории ограничили, к работе приступили взрывотехники и кинологи с собаками. Тщательное обследование показало, что опасности на самом деле не было. Поступившее правоохранителям сообщение было ложным.
Интересно, что в исполкоме в это время продолжалась обычная работа. Сотрудники узнали о случившемся, выглянув в окно, и заметив повышенную концентрацию силовиков. Городской голова Вадим Лях, по его словам, о «минировании» узнал от журналистов, которые пришли к нему за комментариями.
Тем не менее, по закону такое деяние является преступным. В единый журнал досудебных расследований информация о происшествии внесена по ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Регламентированное статьей наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы. Ведутся мероприятия по установлению личности псевдоминера.
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
• Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам
• Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»
• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
• В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан
• На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска
• ДТП унесло три жизни, включая детскую
• За неделю - два «минирования»
• Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт
• Мужчину убили топором и ломом
26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
— 3 октября 2019 —
Сообщение о том, что в Славянском районе от огнестрельного ранения погиб мужчина, поступило в Славянский отдел полиции 25 сентября, в 23:30. На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист следственного отдела.
— 3 октября 2019 —
Чудовищная авария, случившаяся на выезде из Славянска 26 сентября, потрясла город. Из пяти пострадавших - трое погибли. Среди них - шестилетняя девочка.
— 3 октября 2019 —
Еще одно сообщение о минировании поступило в полицию Славянска 2 октября, около 11:40. В этот раз взрывоопасные предметы искали в развлекательном комплексе «Бутлегер», расположенном в центре города, на ул. Шевченко.
— 3 октября 2019 —
В Славянске во время пьяной ссоры двое местных жителей топором и ломом убили своего 37-летнего знакомого. По словам правоохранителей, сообщение о преступлении, которое произошло в частном доме на окраине города, поступило им 27 сентября.
Приветствую, гость! Вход
3 октября 2019
• Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов
• Депутаты не смогли преодолеть вето городского головы по отставке Жана Кима
• Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности
• Успеть забрать свое: городская власть снова решала, что делать со Славкурортом
• Нагородили: нужны ли заборы славянским многоэтажкам
• Отопление на ул. Новый Быт обещают включить «как всем»
• Городу нужны ливневки, но денег нет
• Первый раз заходим в класс, или Чего боятся молодые педагоги
• Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»
• В Славянске открылась новая платформа для социально активных горожан
• На охоте погиб 34-летний спасатель из Славянска
• ДТП унесло три жизни, включая детскую
• За неделю - два «минирования»
• Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт
• Мужчину убили топором и ломом
26 сентября 2019
• В четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу Украина на тай-брейке уступила Сербии
• Марафонский забег в Краматорске: рекордное количество участников и победа Яны Киптенко
• Шестая награда ФИФА для Месси
• Волевая победа «Сапфира» в Славянске
• Открытый областной турнир по дзюдо в Сумах
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт»
Утром, 27 сентября, на электронную почту Краматорского и Славянского отделов полиции поступило анонимное сообщение о минировании нескольких административных зданий.