Сигнал о минировании админзданий в Славянске и Краматорске квалифицирован как теракт

Из них следовало, что в Славянске мина заложена в урну перед зданием горсовета. В Краматорске «минированию» подверглось здание городского суда.

На эти объекты безотлагательно выехали следственно-оперативные группы, наряды патрульной полиции, сотрудники ГСЧС и других экстренных служб. После того, как доступ к зданиям и прилегающей территории ограничили, к работе приступили взрывотехники и кинологи с собаками. Тщательное обследование показало, что опасности на самом деле не было. Поступившее правоохранителям сообщение было ложным.

Интересно, что в исполкоме в это время продолжалась обычная работа. Сотрудники узнали о случившемся, выглянув в окно, и заметив повышенную концентрацию силовиков. Городской голова Вадим Лях, по его словам, о «минировании» узнал от журналистов, которые пришли к нему за комментариями.

Тем не менее, по закону такое деяние является преступным. В единый журнал досудебных расследований информация о происшествии внесена по ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Регламентированное статьей наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы. Ведутся мероприятия по установлению личности псевдоминера.